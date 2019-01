Guaidó no logra que la OEA reconozca a su "representante"

Asbina Marín, digna representante de Venezuela ante la OEA

Caracas, enero 24 - El llamado grupo de Lima no logró los votos para reconocer al representante en la OEA que mandó Guaidó.



No alcanzaron ni los 19 apoyos de la última votación...así que no sacaron resolución. Para sacarse el clavo publican resolución de los 17 que apoyan al "señor Guaidó", sin sustento jurídico ni aún en el seno de la OEA.



El Propio Mike Pompeo fue por lana y salió trasquilao, ahora va a elevar a reunión de Cancilleres para tratar de presionar a ese nivel...



Los países agrupados en la OEA no aprobaron al embajador ilegal que la AN (en desacato) mando como "embajador alterno".



A pesar de que el grupo ANTIVENEZUELA impidió el paso al legítimo embajador venezolano en ese organismo, Samuel Moncada, tuvieron que escuchar un comunicado de una vocera oficial de Venezuela, Asbina Marín, donde se escucharon los alegatos de Moncada y la verdadera representación venezolana. Hasta Paraguay el único país que rompió relaciones votó a favor de Venezuela.