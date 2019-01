Experto militar ruso Ígor Korótchenko: "El Ejército de Venezuela es uno de los mejor preparados en América Latina"

Enero 24 de 2019.- Las Fuerzas Armadas de Venezuela, país afectado por una profunda crisis política, son en la actualidad uno de los Ejércitos mejor preparados de América Latina, declaró a Sputnik el experto militar ruso Ígor Korótchenko.

"Gracias a los grandes suministros de armas rusas y a la preparación de los especialistas locales para su uso, la mayor parte de la cual se llevó a cabo todavía durante la presidencia de [Hugo] Chávez y concluyó con [Nicolás] Maduro, en la actualidad el Ejército de Venezuela es uno de los más preparados en América Latina", aseveró.

Desde hace casi 10 años, gracias a un crédito ruso de 2.200 millones de dólares, Venezuela adquirió gran cantidad de armas que incluyó sistemas antiaéreos Pechora-2M, S-300, Buk-M2EK, Igla-S, transportes blindados BTR-80A, tanques T-72B1V, lanzaderas múltiples Smerch y Grad.

Actualmente el Ejército de Venezuela está equipado prácticamente en su totalidad con armas rusas.

Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025.

Saliendo al paso de aquellos que cuestionan la legitimidad de su investidura, Maduro alega que ganó las elecciones del 20 de mayo de 2018 con todas las garantías de un proceso electoral.

Este 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) en desacato de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país.

Maduro calificó la declaración de Guaidó de un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En la tarde del 23 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al gobierno de Maduro y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.