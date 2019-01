(VIDEO) Rafael Correa: El reconocimiento a Juan Guaidó es un fenómeno insólito a lo que el mundo debe reaccionar

Correa ha advertido que este precedente se podría expandir a cualquier Gobierno "democrático o no democrático como le dé la gana" Credito: Web

Enero 24 de 2019.- El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha manifestado a RT que el reconocimiento de diferentes países al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es un fenómeno "insólito" al que el mundo debe reaccionar.

Este antiguo mandatario se ha sorprendido del "precedente que está sembrando" después de reconocer a Guaidó "11 países latinoamericanos y el propio EE.UU." ignorando "toda la Constitución, toda la ley, todo el procedimiento".

Correa ha advertido que este precedente se podría expandir a cualquier Gobierno "democrático o no democrático como le dé la gana" a la Casa Blanca y ha instado a Rusia, China, Europa y el mundo a "reaccionar".

Asimismo, ha descrito como una situación "vergonzosa" y "claudicación al imperialismo, a la influencia del norte" el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de una decena de países latinoamericanos.

Quien fue presidente de Ecuador ha atribuido este consenso para desconocer al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, a la restauración conservadora en la región, que describió como "un nuevo Plan Condor" en el que "no se utilizan militares, asesinatos, desapariciones... porque no los necesitan, pero no excluyamos esa posibilidad".

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rO2ggCWReGI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>