(VIDEO) Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela rechaza autoproclamación ilegal de opositor Juan Guaidó

24 enero 2019 - El ministro de Defensa de Venezuela reprobó la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como supuesto "presidente interino" del país, en un acto inconstitucional."Una persona sin motivos ni basamento jurídico ha levantado la mano y se ha autoproclamado como presidente", aseveró el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, sobre la actuación del opositor Juan Guaidó que violó la Constitución Bolivariana siguiendo patrones "no racionales".Aseveró que la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela (FANB) rechaza le violación de la legalidad en ese país y ratificó su respaldo a la independencia, soberanía y democracia del país.Padrino López instó al diálogo político entre el Gobierno y la oposición, "porque la guerra no es nuestra opción, sino el instrumento de apátridas que no saben lo que significa".Afirmó que algunos sectores de la ultraderecha están tratando de fragmentar el país y se ha apoderado de ellos un infantilismo político para decidir el futuro del país."No es la guerra civil la que va a solucionar los problemas de Venezuela", añadió.Se pronunció luego de las declaraciones de los altos mandos de las ocho Redes Estratégicas de Defensa Intigral (REDI) y los demás componentes de las FANB. En sus pronunciamientos ratificaron su apego a las leyes y los valores bolivarianos, y reconocimiento al presidente Nicolás Maduro.