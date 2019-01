Canciller ruso Serguéi Lavrov advierte que se observa una flagrante injerencia en los asuntos internos de Venezuela

24 enero 2019 - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que la injerencia de Estados Unidos en la situación en Venezuela es evidente.



"Por supuesto, la alarma especial la han causado las señales de algunas capitales, que no excluyen la intervención armada desde el exterior. Rusia urge categóricamente a abandonar tales ideas", agregó.



Lavrov recordó que no es la primera vez que los opositores recurren al intento de derrocar al presidente Maduro.



"Hay otra injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano. Como saben, hubo más de un intento de sacar a Nicolás Maduro del poder, incluso a través de su eliminación física", expresó Lavrov.

El canciller ruso declaró que los países que reconocieron a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela se autodelatan.



Según el alto diplomático, es evidente la injerencia de EEUU en la situación en Venezuela.



"El hecho de que EEUU y varios otros países, en primer lugar los de la región, reconocieran de inmediato al presidente temporalmente autoproclamado, ilustra que tuvieron una participación directa en la creación artificial del poder dual, que está cargado de caos. Además, está provocando una disrupción muy grave en la situación política interna", subrayó Lavrov.



El ministro de Exteriores de Rusia destacó que EEUU suele jugar sucio en relación a otros Estados.



"Una vez más vemos cómo EEUU, que está preocupado de modo paranoico de que alguien esté interfiriendo en sus elecciones, sin tener evidencia alguna en sus manos, intenta nuevamente actuar como árbitro de otras naciones", dijo.



Añadió que "no hace falta iniciar otra pesquisa de Mueller" [consejero especial del Departamento de Justicia de EEUU y exdirector del FBI hasta 2013].



Lavrov también llamo a la comunidad internacional a ayudar a crear las condiciones para un diálogo nacional, pero "esto no debe ir acompañado de violencia o exigencias para el derrocamiento del Gobierno legítimo".

Y destacó que Rusia está lista para crear las condiciones, junto a otros Estados, para el inicio de un diálogo en Venezuela.



Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025.



Saliendo al paso de aquellos que cuestionan la legitimidad de su investidura, Maduro alega que ganó las elecciones del 20 de mayo de 2018 con todas las garantías de un proceso electoral.



El 23 de enero, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, (parlamento unicameral, de mayoría opositora y actualmente en desacato), Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país ante una manifestación en las calles de Caracas.

Maduro calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.



Hasta la fecha, EEUU, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Georgia han reconocido el estatus de Guaidó como jefe del Estado interino.