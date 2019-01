Senador de Paraguay afirma que Maduro es legítimo presidente de Venezuela

Senador Pereira: "La derecha venezolana en su afán de desconocer la voluntad de un pueblo no tiene límites. No tiene vergüenza y no tiene escrúpulos".

Para nosotros el único Presidente y líder de la República Bolivariana de Venezuela es el Señor Nicolas Maduro Moros. No reconocemos al golpista de Juan Guaidó y rechazamos la estrategia de desestabilización sistemática contra el proceso venezolano. Basta ya de injerencia! — Sixto Pereira (@SixtoPereira) 23 de enero de 2019

Estados Unidos debe entender de una buena vez que los pueblos estamos decididos a ser libres, libres no bajo su concepto de dominación. Basta ya de querer violentar la voluntad de un pueblo. Basta ya de entrometerse en los asuntos internos de un gobierno soberano. — Sixto Pereira (@SixtoPereira) 23 de enero de 2019

Todavía quieren dictar cátedras de democracia y libertad? Señor Mike Pence no somos su patrio trasero. La voluntad de los pueblos se respeta. pic.twitter.com/5LgbTNdxw5 — Sixto Pereira (@SixtoPereira) 23 de enero de 2019

Por el respeto a la soberanía de los pueblos, y en rechazo a intentos de golpes e injerencias extranjeras sobre Estados latinoamericanos pic.twitter.com/Zabb2i7xJd — Sixto Pereira (@SixtoPereira) 24 de enero de 2019

23 enero 2019 - Sixto Pereira, senador paraguayo del frente Guasu, afirmó este miércoles que el único presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro Moros, a la vez que denunció los actos violentos de la derecha venezolana para torcer la voluntad mayoritaria de quienes votaron el pasado 30 de mayo por Maduro."Nosotros el único presidente líder y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro, escribió Pereira en la red digital Twitter.Expresó que no reconocen al "golpista Juan Guaidó y rechazamos de manera sistemática la estrategia de desestabilización contra el proceso venezolano", recalcó y de acuerdo a un despacho de prensa latina.Enfatizó que desde Estados Unidos deben entender que los pueblos están decididos a ser libres, "libres no bajo su concepto de dominación", dijo.Finalizó agregando que la derecha de Venezuela no tiene límites en su afán de desconocer la voluntad del pueblo.