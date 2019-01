Cabello advierte que zona de embajada de EEUU en Venezuela podría quedarse sin luz o gas

Diosdado Cabello Credito: Web

24-01-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió el miércoles que el Gobierno de EEUU dijera que sus funcionarios diplomáticos no abandonarán Venezuela porque Washington desconoce al presidente Nicolás Maduro, y advirtió que la zona de la embajada del país norteamericano podría sufrir un corte en los servicios básicos.



“Ellos dicen que no se van porque no reconocen a Nicolás; está bien (…) a lo mejor se va la luz en ese sector, no llega el gas, con tantos problemas que hay en ese país”, agregó.



En la tarde del miércoles, Maduro dijo que su Gobierno rompía relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de sus diplomáticos luego de que la administración de Donald Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



Cabello indicó que “si no hay relaciones diplomáticas, no hay ningún tipo de prerrogativas”.



Tras el plazo de 72 horas para abandonar Venezuela dado por Maduro, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, señaló que mantendrá a su personal diplomático destacado en el país, haciendo caso omiso a las indicaciones del jefe de Estado.



Cabello expresó que si Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela, entonces debe levantar las sanciones contra la nación caribeña.



Guaidó se juramentó como presidente “encargado” de Venezuela este miércoles ante decenas de manifestantes en el este de Caracas.



Venezuela atraviesa una nueva crisis política desde el 10 de enero, cuando Maduro asumió su nuevo mandato presidencial para el período 2019 -2025.



La dirigencia opositora, 19 países de la región y la Unión Europea, tildan a Maduro de “usurpador” y lo desconocen como presidente de Venezuela, pues alegan que fue electo en unos comicios viciados.



Desde ese momento, la oposición llamó a las calles y pidió el respaldo de las Fuerzas Armadas.



El 21 de enero, un grupo de 25 militares protagonizó un breve alzamiento en un comando del oeste de Caracas y vecinos de las comunidades aledañas salieron a las calles para apoyarlos; los uniformados fueron detenidos pero la población de mantuvo en las calles hasta horas de la madrugada.



Tras los arrestos, se han registrado disturbios en distintos estados del país y hasta el momento se reportan al menos 13 muertos.