Red Europea denuncia nuevas maniobras de EEUU para promover golpe de Estado en Venezuela

23 enero 2019 - La Red Europea denunció este miércoles las maniobras de Estados Unidos de promover un golpe de Estado en Venezuela, al darle legitimidad a la figura de Juan Guaidó, como presidente en transición, que no ha sido elegido por el pueblo.



A través de un comunicado publicado en el Twitter, las más de 80 organizaciones que conforman la Red rechazan la injerencia imperialista y exigen respeto a la soberanía del pueblo venezolano, por lo cual este 23 de enero salen en la defensa de la Venezuela Bolivariana.

A continuación en texto íntegro:



Ayer se cayeron definitivamente todas las caretas y el Imperio estadounidense, en boca de su vicepresidente, Mike Pence, promueve abiertamente un golpe de Estado en Venezuela. Pretenden darle legitimidad a la figura de Juan Guaidó, como presidente en transición, que no ha sido elegido por el pueblo. Todo acompañado, otra vez, por escenarios de violencia organizados por grupos fascistas apoyados por Estados Unidos, de llamamientos a militares a romper el hilo constitucional y de los lacayos del Grupo de Lima en gira por países hablando de Venezuela, cuando lo que buscan es tapar sus propias realidades. Y todo es magnificado por el aparato mediático de las grandes corporaciones.



No podemos mirar hacia otro lado y nos trae a la memoria las Guarimbas de 2014 y, más recientemente, las del 2017 donde el mayor afectado fue el pueblo venezolano (muertes, heridos, cortes de carretera, quema de instalaciones públicas, de universidades, de guarderías, de medios de transportes, de espacios culturales, bloqueo para el abastecimiento de alimentos, de medicinas, de disposición de dinero en oficinas bancarias, de servicios públicos, entre otras) y ver, de nuevo, como buscan llevar a Venezuela a otro escenario de tensión y enfrentamiento sin importarles el pueblo, la democracia o la libertad, porque realmente son otros los intereses en juego… no podemos callarnos ante esto.



Por eso, desde la RED Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana queremos, volver a denunciar las maniobras de Estados Unidos con los llamados a promover un golpe de Estado en Venezuela; la insistencia desde la Unión Europea de hablar de “elecciones libres”, cuando en este país, el pueblo venezolano decidió, el pasado 20 de mayo de 2018, en las urnas su voluntad ratificando a Nicolás Maduro como presidente legítimo constitucional. Asimismo, las más de 80 organizaciones que conformamos la RED, queremos exigir que cualquier “grupo de contacto” que pueda crearse desde la Unión Europea sólo debe responder ha acompañar al pueblo venezolano en un proceso de diálogo y paz, respetando las acciones y las medidas que sólo ellos tienen derecho a decidir dentro de sus marcos legales. Por esto, rechazamos la injerencia imperialista, exigimos respeto a la soberanía del pueblo venezolano y salimos hoy, 23ENE, en la defensa de la Venezuela Bolivariana.