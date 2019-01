Rusia no revocará su reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela

El senador del Consejo de la Federación de Rusia Andréi Klímov ha declarado que no se prevé un cambio en la política de Rusia con respecto a Venezuela. Credito: Reuters / RT

23 enero 2019 - Rusia reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y no revocará este reconocimiento, declaró este miércoles Andréi Klímov, senador del Consejo de la Federación Rusa.



Además, añadió que no se prevé un cambio en la política de Moscú con respecto al país sudamericano.



Este 23 de enero, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela durante una manifestación opositora en Caracas.



EE.UU. reconoció este miércoles a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), como el jefe de Estado "legítimo" del país. Por su parte, varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile o Paraguay también se han sumado a los Estados que reconocen al dirigente opositor.

