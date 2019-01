Venezuela exige al Gobierno de Estados Unidos respeto a su democracia

Credito: Aporrea

16 enero 2019 - El canciller de la República, Jorge Arreaza, exigió al Gobierno de Estados Unidos que respete la democracia venezolana y ratificó que el pueblo defenderá su soberanía y la Constitución Nacional.A través de la cuenta en Twitter, el diplomático venezolano señaló que el secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, no conforme con liderar un criminal bloqueo económico y una operación de agresión internacional contra Venezuela, ahora promueve descaradamente un golpe de Estado, citando artículos de una Constitución que evidentemente no conoce.En la plataforma digital @SecPompeo, Pompeo “reconoce y apoya” a la Asamblea Nacional, actualmente en desacato, por declarar al presidente Nicolás Maduro como “usurpador y transferir responsabilidades ejecutivas al Parlamento”, aún cuando el pasado 20 de mayo el actual Jefe de Estado fue reelegido como presidente con el 67,2% de los votos.“Es una lástima que por falta de diálogo entre gobierno y oposición en EE.UU el gobierno federal esté cerrado y @SecPompeo no pueda recibir un informe serio y riguroso que le permita entender el contenido de la nuestra sagrada Constitución venezolana“, escribió el Canciller Arreaza en su cuenta @jaarreaza .Arreaza reiteró que el presidente Maduro “procura un diálogo respetuoso con EE.UU, el @SecPompeo y otros voceros extremistas buscan desestabilizar el país e incitar la violencia”.“El Pueblo venezolano defenderá su soberanía y su Constitución”, aseguró el canciller venezolano.