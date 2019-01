Portavoz cancillería iraní: "Irán no necesita permiso para lanzar satélites"

portavoz de la Cancillería iraní, Bahram Qasemi.

15 enero 2019 - El Ministerio de Exteriores de Irán vuelve a defender el derecho inalienable de Teherán a servirse de la tecnología espacial para el avance del país.



“Irán, como país independiente, tiene derecho a usar todo tipo de tecnología que contribuya al progreso del país, y para ello no va a pedir ni permiso ni opinión a nadie”, indicó ayer el portavoz de la Cancillería iraní, Bahram Qasemi.



El alto diplomático iraní respondía así a las declaraciones del sábado del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en las que arremetió contra el plan de Irán de lanzar vehículos espaciales. Insistió en que para Washington supone una violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), pues en dichos lanzamientos se utiliza la misma tecnología que en los misiles balísticos.



“El lanzamiento de satélites iraníes no viola en modo alguno la resolución 2231 del CSNU. No se trata de una medida militar: nosotros necesitamos esta tecnología para la previsión meteorológica”, expresó el portavoz de la Cancillería iraní.