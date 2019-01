Argentina, Chile, Guatemala, Costa Rica y Panamá rectifican posición sobre soberanía de Venezuela

11 Enero 2019 - Argentina, Chile, Guatemala, Costa Rica y Panamá rectifican su postura ante el documento del autodenominado Grupo de Lima, en el que se condenó la expulsión de dos buques de exploración de la transnacional ExxonMobil que se encontraban en aguas jurisdiccionales venezolanas y se desconoce la legitimidad del Gobierno venezolano.



"Argentina acaba de rectificar el documento del Grupo de Lima en el párrafo número nueve, muy bien. Ya han rectificado cuatro países", dijo —más temprano—el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en una reunión este viernes con delegaciones internacionales desde la Cancillería venezolana, en Caracas.



El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó, desde su cuenta en Twitter, que el gobierno argentino llama respetar la integridad territorial y los principios del derecho internacional.



"El Gobierno Argentino ha publicado un comunicado en el que se desmarca del artículo 9 del la declaración del autodenominado Grupo de Lima del 4 de enero. Hace un llamado a respetar la integridad territorial y los principios de la Carta de Naciones Unidas", expresó.



En cuanto a la rectificación de Guatemala, el Canciller precisó la remisión de una nota diplomática en respuesta al documento entregado este miércoles a la Encargada de Negocios de Guatemala, Gilda Morales, cuyo contenido rechazaba la intervención en asuntos internos de Venezuela.



"Agradecemos al gobierno de Guatemala la remisión de una nota diplomática a nuestra Cancillería, en la que rectifica su posición sobre el punto nueve de la infame declaración del Grupo de Lima, rescatando los principios del Derecho Internacional", escribió Arreaza en la red digital.



Por su parte, el Gobierno de Panamá también rectificó esta posición frente a la reacción diplomática de reclamo del Gobierno venezolano, que emitió cartas de protestas a los 13 encargados de Negocios de esos países.



"Reconocemos también la rectificación que ha hecho en rueda de prensa la VP y Canciller de #Panamá @IsabelStMalo, afirmando que su país respeta el Derecho Internacional, llama al diálogo y no se involucra en controversias territoriales bilaterales como la de Venezuela y Guyana", indicó el canciller Jorge Arreaza.



Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores informó sobre la rectificación de Costa Rica a través de otro mensaje en Twitter: "Recibimos también nota diplomática del Gobierno de Costa Rica, en la que reitera su apego al Derecho Internacional y no intromisión en controversias territoriales bilaterales".



En horas de la noche, el Canciller venezolano, informaba que desde el Gobierno de Chile, recibían una nota diplomática con la necesaria rectificación. "En la que expresa que su posición históricamente invariable es que los asuntos territoriales y de soberanía bilaterales competen exclusivamente a las partes involucradas", escribió Arreaza en la red digital twitter.



El viernes 4 de enero, 13 de los 14 países que integran la coalición internacional de derecha emitieron una declaración en la que señalaban "preocupación por la interceptación" de las embarcaciones de la transnacional ExxonMobil, dado que, a su juicio, se encontraban "dentro de la zona económica exclusiva de Guyana".



Ante ello, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, otorgó un plazo de 48 horas, contados a partir del miércoles 9 de enero, a los gobiernos del Grupo de Lima para rectificar su postura injerencista respecto a la institucionalidad, integridad y soberanía territorial de Venezuela.



Durante un encuentro con medios de comunicación nacionales e internacionales, indicó que de no cumplirse la solicitud en el lapso establecido se adoptarían medidas diplomáticas "más crudas" puesto que resulta "inaceptable" que pretendan modificar los límites marítimos y territoriales de la nación.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)