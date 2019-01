(VIDEO) Embajador Moncada denuncia que desde la OEA pretenden fragmentar los poderes públicos de Venezuela

el embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada. Credito: Aporrea.org

10 Enero 2019 - Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se busca disolver la personalidad del Estado venezolano, debilitar los poderes públicos, debilitar la gobernabilidad de la nación y destruir la paz social, denunció este jueves el embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada.



"Es la estrategia del caos y la destrucción", puntualizó Moncada en rechazo al acuerdo alcanzado en el Consejo Permanente de la OEA de desconocer el nuevo período de gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentado este 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia.



En su intervención en el consejo de la OEA, Moncada cuestionó que gobiernos extranjeros sean los que den legitimidad a un gobierno.



"Sólo los nacionales de un país pueden generar la legitimidad de sus gobernantes, nadie más", especificó el embajador citado en un mensaje Twitter de la Cancillería de Venezuela.



Por ello, rechazó la postura de los Estados extranjeros que pretenden decidir en la Patria de Simón Bolívar. "Ese poder no está en este Consejo, en un atributo que no le pertenece, esa competencia es del pueblo venezolano que eligió el 20 de mayo al presidente Nicolás Maduro".



"Creen que pueden imponernos un gobierno títere desde Miami. No hay ley internacional que pueda sostener esto, solo el desvarío de un grupo de Estados forajidos, que pretende pisotear la voluntad del pueblo venezolano", reclamó.



En el acto de juramentación de Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el período 2019 - 2025, contó con la asistencia de 94 países como Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, China, Irlanda, Belarús, Rusia, Argelia, entre otros.



