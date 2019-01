(VIDEO) Tania Díaz: El Grupo de Lima no es una instancia internacional legítima

Tania Díaz

Caracas, enero 8 - “El Cartel de Lima no es una instancia internacional legítima, es un grupo de gobierno que emite opinión pero eso no tiene vinculación con ningún órgano de las Naciones Unidas, afirmó la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, (ANC).



Este lunes desde el programa Con Amorín que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Díaz recalcó que el Cartel de Lima es un grupo de Gobiernos que se reunieron para poder hacer al margen de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo que no se ha logrado ser en el seno de la OEA.



Añadió que han sido constantes los fracasos que ha tenido Almagro y toda esa camarilla que anda detrás de los recursos estratégicos de Venezuela, además de intentar condenar a la nación con la aplicación de la carta de la OEA al país.



Díaz recalcó que el Grupo de Lima debe pronunciarse por lo ocurrido con los buques extranjeros en aguas territoriales venezolanas.



Igualmente resaltó que la oposición no solo quiere derrocar al presidente, sino también quieren desconocer el sistema democrático y judicial del Estado venezolano.



“En Venezuela no aceptamos injerencia de ningún tipo, por eso tenemos leyes, apoyos y un presidente”, apuntó.



Video fuente: Pensando Latinoamericano





Esta nota ha sido leída aproximadamente 384 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)