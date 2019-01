Políticos latinoamericanos manifiestan solidaridad con Venezuela ante injerencia extranjera

Fernando Buen Abad rechazó las pretensiones de este grupo de países subordinados a los intereses estadounidenses.

6 Enero 2019 - Políticos latinoamericanos, intelectuales y movimientos sociales han manifestado su solidaridad con Venezuela y su rechazo a las acciones promovidas por Estados Unidos (EEUU) y el autodenominado grupo de Lima contra Venezuela y su democracia.



El líder político y ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, manifestó su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, ante estos ataques líderados por EEUU y que pretender robar los recursos naturales del país suramericano.



"Nicolas Maduro, cuente con el apoyo de los demócratas del mundo ante los injustos ataques del grupo de Lima, que obedientes y serviles a los intereses de los EEUU por robarle el petróleo a Venezuela, abandonan la democracia y la independencia de sus propias naciones", expresó.



Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, se solidarizó ante la injerencia y felicitó al mandatario nacional por asumir un nuevo mandato constitucional el próximo 10 de enero.



"Reiteramos irrestricta solidaridad de Cuba con el gobierno bolivariano frente a las pretensiones intervencionistas. Reciba, Presidente Nicolas Maduro, nuestras congratulaciones en el nuevo período constitucional que iniciará por voluntad soberana de su pueblo", manifestó.



Asimismo, el intelectual mexicano, Fernando Buen Abad, rechazó las pretensiones de este grupo de países subordinados a los intereses estadounidenses.



"Tomen este mensaje como una protesta enfática, dolorida, como un mensaje solidario que parte del sentir, con ustedes, hermanos venezolanos, la ofensa profunda que significa el atrevimiento, irracional, descabellado e intervencionista de gobiernos que están hundidos en la corrupción, en la anti democracia que no tendrían autoridad moral para estar juzgando a nadie y deberían estar preocupados por su propia problemática y pueblo", enfatizó.



Además, destacó los esfuerzos que está haciendo la Revolución Bolivariana en vencer la guerra económica y mediática contra el país.



A estos mensajes de solidaridad se han sumado organizaciones políticas de izquierda y movimientos sociales de España, Argentina, Paraguay, Colombia, entre otros, así como los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de México, Manuel López Obrador, quien no suscribió el acuerdo injerencista del grupo de Lima contra Venezuela.

