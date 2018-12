Gobierno Nacional lamenta posición de Caricom sobre incursión de buques de Guyana en Venezuela

Credito: Archivo

Caracas, diciembre 27 - El Gobierno Nacional lamentó este jueves el pronunciamiento parcializado emitido por la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) sobre la incursión de buques de exploración de hidrocarburos, contratados por Guyana, en aguas jurisdiccionales de Venezuela.



En un comunicado, difundido por el Ministerio para Relaciones Exteriores, se indica que la declaración respondió a “supuestos inexactos” que resultan de “disponer solo de la versión de una de las partes” sobre el hecho sucedido el sábado 22 de diciembre.



En este sentido, la Nación lamenta que la Caricom no haya establecido contacto con autoridades venezolanas para “conocer la posición de la otra parte sobre el tema” y así garantizar un carácter equilibrado en pronunciamientos posteriores.



La Cancillería de la República, en nombre de Venezuela, ratificó que continuarán ejerciendo sus derechos soberanos ante hechos de esta naturaleza, al tiempo que apuntó que mantienen la esperanza de una posición más ecuánime de la Caricom.



El 24 de diciembre, la organización caribeña expresó “gran preocupación” por el incidente ocurrido en aguas dentro de la proyección del Delta del Orinoco de Venezuela e indicó que los protocolos aplicados por la Armada Nacional Bolivariana supuestamente vulneran los derechos soberanos de Guyana y representan “una amenaza” a su desarrollo económico.



Los buques interceptados se encontraban en la plataforma marítima del Delta del Orinoco y no en una Zona Económica de Guyana, precisó la Cancillería de Venezuela en un comunicado de fecha 25 de diciembre.



A continuación, el comunicado íntegro del documento divulgado este jueves:



“La República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de un comunicado de la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), publicado el pasado 24 de diciembre de 2018. Sobre el asunto, la República Bolivariana de Venezuela considera firmemente que los supuestos que motivan el pronunciamiento de la PPT del Caricom son absolutamente inexactos. Ello es el resultado de disponer solo de la versión de una de las partes sobre los hechos.



La República Bolivariana de Venezuela lamenta que aunque exista una excelente relación político-diplomática y una fluida comunicación con la Caricom, su PPT no haya establecido contacto con las autoridades venezolanas para conocer la posición de la otra parte sobre el tema, garantizando así el mayor equilibrio posible antes de emitir una opinión como la expuesta.



Sobre esta base, lo que la realidad revela ha sido la incursión, nunca antes advertida, de unas embarcaciones no autorizadas para ingresar en aguas de la exclusiva jurisdicción de Venezuela, dentro de la proyección natural de su Delta Amacuro, donde pretendían llevar a cabo actividades de exploración de hidrocarburos facilitadas por Guyana.



Este hecho fue detectado por Venezuela el día 22/12/18 cuando, como ha sido su práctica pacífica por décadas, la Armada venezolana realizaba su patrullaje por la fachada Atlántica de la proyección natural de su Delta Amacuro. El comandante de la unidad naval venezolana, sin ningún tipo de interceptación, ni abordaje, informó a dichas naves que se encontraban en aguas de jurisdicción venezolana donde no estaban autorizadas a realizar actividades de exploración, razón por la cual procedieron a retirarse.



A pesar de la prudencia aplicada por Venezuela, un hecho de esta naturaleza no deja de ser preocupante, por cuanto constituye una incursión en espacios marítimos territoriales venezolanos que no ha tenido precedentes, siendo muy lamentable consecuencia de la pretensión guyanesa de disponer unilateralmente de aguas jurisdiccionales de otros estados.



La República Bolivariana de Venezuela continuará ejerciendo y defendiendo firmemente sus derechos soberanos y ante un caso inédito como éste, lo hará de manera tan irrestricta como apegada al Derecho Internacional, al tiempo que, abriga la esperanza de una posición más equilibrada de Caricom, como ha sido en general su tradición, sobre todo conforme con la verdad y en honor de los principios del Derecho Internacional Público a los que absolutamente todos nos debemos.