Daniel Ortega señala que agresiones de EEUU es un acto criminal de lesa humanidad

14 Dic. 2018 - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó este viernes como un acto criminal de lesa humanidad las diversas agresiones que se han venido orquestando desde Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y Bolivia.



"Todas estas acciones, estos ataques que se lanzan en el mundo por parte de la potencia norteamericana y europea, no tienen ninguna sustentación jurídica legal, son crímenes de guerra", expresó el mandatario.



Durante su intervención en la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), que se celebra en La Habana, Cuba, destacó que el mundo entró en un proceso de cambio multipolar.



"El multilateralismo ya es una realidad, lleva una tendencia a fortalecerse y está al choque entre la potencia que se aferra a las políticas hegemónicas", manifestó Ortega.



Agregó que "el Alba es una expresión del multilateralismo, una expresión en una lucha por la vida, la paz y el bienestar de nuestros pueblos".



"El Alba "no se ha rendido, no se ha vendido, no se ha desintegrado y eso es lo que tiene más desesperado al imperialismo que antes solo le bastaba una nota del imperio para acatar sus designios", puntualizó el líder nicaragüense.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)