Futuro vicepresidente de Brasil pronostica un golpe de Estado en Venezuela

8 Dic. 2018 - Prometió que tras este acontecimiento, Brasil proveerá militares a las tropas de paz que la ONU tendrá que enviar al país caribeño.Mourao no tiene dudas de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro será derribado. "Habrá un golpe dentro de Venezuela", afirmó. "Y las Naciones Unidas tendrán que intervenir por medio de una fuerza de paz (…) y ahí está el papel de Brasil: liderar esa fuerza de paz", aseguró.Militares brasileños estuvieron al frente de la misión de paz de la ONU en Haití durante más de una década y esa experiencia tiene que ser tomada en cuenta por la ONU, señaló Mourao.Ya es de conocimiento público que el presidente de EEUU, Donald Trump, planteó en diversas reuniones una invasión militar a Venezuela.Según el analista internacional Basem Tajeldine, se trata de "un chantaje que busca motivar una desestabilización interna y motivar un golpe de Estado"."Con el rápido desmoronamiento de Venezuela que amenaza a la seguridad regional, ¿por qué EEUU no puede simplemente invadir el atormentado país?", preguntó Donald Trump entonces.Mientras tanto, el presidente de Brasil, Michel Temer, decretó una intervención en el estado de Roraima (norte), en la frontera con Venezuela, en medio de una crisis de seguridad debido a una huelga de varios cuerpos policiales por reclamos salariales.El estado de Roraima es uno de los más pobres de Brasil y desde hace al menos dos años vive una crisis migratoria debido a la llegada incesante de inmigrantes venezolanos y al mismo tiempo una crisis en el sistema de prisiones, tomado por bandas de narcotraficantes.Venezuela vive una crisis económica única en su historia, causada —según el Gobierno de Nicolás Maduro— por los ataques de guerra no convencional en varios frentes: financiero, diplomático y comunicacional.