Viceministro William Castillo denuncia intención internacional de sabotear el Plan Vuelta a la Patria

William Castillo

Caracas, noviembre 19 - El viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, William Castillo, denunció este lunes una operación ilegal que ha llevado a cabo Migración Colombia contra un grupo de migrantes de la República Bolivariana de Venezuela.



En el programa Diplomacia Bolivariana, que conduce por Radio Nacional de Venezuela, advirtió que la maniobra de la agencia colombiana forma parte de las pretensiones internacionales de sabotear el Plan Vuelta a la Patria, un programa de repatriación sin precedentes que mantiene en ejecución el Gobierno venezolano.



“Hay una intención de sabotear el Plan Vuelta a la Patria, de quitarle peso, es un plan que ha calado y es una demostración internacional contundente de la preocupación de un gobierno por sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad en el extranjero”, enfatizó.



El viceministro de Comunicación Internacional precisó que la operación de Migración Colombia ha consistido en forzar a los migrantes venezolanos a suscribir un documento contra su voluntad, mediante el cual se tergiversan las razones que motivaron su movilidad.



En el mismo sentido, cuestionó el anuncio hecho por el gobierno de la República de Chile de repatriar unos 200 connacionales desde Venezuela, luego que un grupo aproximado a los 100 venezolanos y venezolanas regresaran a la República Bolivariana desde la nación austral.



“Es una operación política de propaganda”, dijo al respecto.



Diplomacia Bolivariana de Paz desmonta plan de acoso internacional



En otros temas, el viceministro Castillo analizó la estrategia internacional que se ha venido desarrollando contra Venezuela, la cual busca crear un escenario que propicie el aislamiento diplomático del país petrolero.



Sobre este particular, recalcó el fracaso del plan de acoso que –sostiene- ha sido diseñado por el gobierno de los Estados Unidos y es ejecutado por el denominado Grupo de Lima, principalmente por el régimen de Colombia.



“Sistemáticamente Venezuela ha ido desmontando esa estrategia por una razón fundamental: la estrategia de la Diplomacia de Paz se afinca en la verdad, en la razón, en la verdad histórica y en la verdad de Venezuela; en la estrategia de relaciones exteriores de nuestro país no estamos mintiendo, no estamos tratando de aprovecharnos de la comunidad internacional como hacen otros países para obtener recursos”, profundizó.



El viceministro de Comunicación Internacional denunció, además, el boicot diplomático que se fragua contra Venezuela a partir del 10 de enero cuando el presidente Nicolás Maduro asuma su nuevo mandato correspondiente al período 2019-2025, luego de su reelección el pasado 20 de mayo



Esta nota ha sido leída aproximadamente 320 veces.

La fuente original de este documento es:

YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)