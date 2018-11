Julio Chávez: "Pedido de Duque de reforzar acciones contra Maduro en la CPI es orden de EEUU"

14 Nov. 2018 - La solicitud del presidente colombiano, Iván Duque, de fortalecer la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar la situación de Venezuela obedece a las órdenes que recibe de EEUU para presionar y derrocar al presidente de Nicolás Maduro, dijo a Sputnik el constituyente Julio Chávez.



"Es un acto de desespero, creo que se corresponde con una instrucción que emana del Departamento de Estado Norteamericano, que le están exigiendo que agilice, que apure todas las gestiones diplomáticas e internacionales, todos los mecanismos, todas las instancias para dar al traste con nuestro Gobierno", expresó.



El mandatario colombiano reiteró desde París, donde se encuentra en una visita oficial, la necesidad de que la Corte Penal Internacional se fortalezca para que investigue al Gobierno venezolano.

"Hablamos de la urgente necesidad de tener el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional, primero, para investigar lo que está ocurriendo en Venezuela, donde el presidente (de Francia, Emmanuel) Macron nos acompañó en la denuncia que se interpuso con otros jefes de Estado contra Nicolás Maduro", indicó.



Para Chávez, la insistencia de Colombia de llevar a Venezuela ante la CPI sirve de estrategia para justificar una intervención en el país caribeño.



"Apuesta a la necesidad de que existan Estados mínimos que no impidan la injerencia y la intervención de fuerzas extranjeras en sus territorios, por lo que acudir a la Corte Penal Internacional tiene que ver con esa estrategia, de tratar de justificar un Estado mínimo, propiciar o instalar un Gobierno de transición en el exilio como lo han venido planteando", acotó.



El constituyente además considera que Duque usa su territorio para que desde ahí se promueva un enjuiciamiento contra Maduro y así las grandes potencias puedan adueñarse de los recursos naturales de la nación sudamericana.



Eso forma parte de lo que está jugando el Estado colombiano, con la intención de abrir las sendas y el camino para que se produzca una intervención como ha ocurrido en otros países del mundo que poseen recursos, materia prima, energía y gas", precisó.



De igual manera, Chávez criticó que el presidente Duque se dedique en sus giras a buscar de resolver los "problemas" venezolanos, en lugar de preocuparse por los que existen en su territorio.



"Qué extraño y qué contradictorio que el presidente Iván Duque no se dedique, por ejemplo, a tratar de resolver la flagrante violación de los derechos humanos en nuestra vecina Colombia, donde en los últimos años se ha incrementado el asesinato de líderes sociales", sostuvo.



Países aliados



En septiembre, la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda recibió el pedido de seis países americanos para abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



Bensouda recordó en su comunicado que viene analizando la situación de Venezuela desde febrero de este año bajo la fórmula del examen preliminar y que ese proceso continuará de forma independiente hasta decidir si existen méritos o no para abrir una investigación penal.

Entre las naciones que solicitaron la investigación se encuentran: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.



El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, apoyó la decisión de solicitar a la CPI una investigación preliminar contra Venezuela, con un informe realizado por el bloque hemisférico que él representa.



Mientras, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que esos países buscan destruir la reputación de la CPI con su denuncia, y rechazó las acusaciones contra su país.

