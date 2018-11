Maduro: Encargado de Negocios de EEUU presiona para que países de Europa no inviertan en Venezuela

9 Nov. 2018 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este jueves que el encargado de Negocio de Estados Unidos (EEUU) presiona para que países de Europa no inviertan en Venezuela.



"En estos días me reuní con unos empresarios europeos e inmediatamente llamó el Encargado de Negocios de la Embajada Gringa para presionarlos y decirles a ellos: Ustedes no invierten en Venezuela", expresó durante la inauguración de la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2018).



En cadena nacional de radio y televisión indicó que afortunadamente estos países, le dijeron al funcionario estadounidense que son libres e invierten con quien quieran.



Maduro afirmó que "seguiremos enfrentando los obstáculos que nos toquen, las agresiones que vengan y Venezuela seguirá siendo libre y feliz".



El presidente Maduro inauguró este jueves la XIV Filven 2018, desde los espacios del Casco Histórico de Caracas, donde más de 150 mil libros serán expuestos en los espacios dispuestos para el evento y serán bautizados 160 libros, 95 de ellos editados en Venezuela y 35 de editoras internacionales.



Las diferentes instituciones que comparten sus obras literarias en los stands que están preparados para la exposición de los libros, los artistas, escritores y cultores invitan a cada venezolano a experimentar esta rica experiencia que solo los libros pueden dar, todo este evento se mantendrá hasta el 18 de noviembre.

