Irán considera que Estados Unidos ha fracasado en su política de sanciones

“Las sanciones, con las que EEUU presionó a la sociedad mundial para que siguiera las prohibiciones contra Irán, no han sido fructíferas para ellos”, afirmó el portavoz, Bahram Qasemí Credito: Agencias

3 Nov. 2018 - El Ministerio iraní de Asuntos Exteriores indicó hoy que Estados Unidos no ha logrado que la comunidad internacional aplique sus sanciones contra Irán, después de que eximiera temporalmente a ocho países de ellas, y que Washington no tiene herramientas para seguir presionando.



“Las sanciones, con las que EEUU presionó a la sociedad mundial para que siguiera las prohibiciones contra Irán, no han sido fructíferas para ellos”, afirmó el portavoz, Bahram Qasemí, en un vídeo colgado en la página del Ministerio.



“La mayor parte de las medidas estadounidenses fracasaron después de pagar un alto precio para obligar a los bancos, compañías y empresas a cooperar” en las sanciones contra Irán, añadió Qasemí.



“No parece que EEUU tenga más capacidad para presionar a los países del mundo para que no cooperen con Irán”, subrayó.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció ayer que el lunes próximo reimpondrá todas las sanciones contra Irán, pero eximirá temporalmente a ocho países o “jurisdicciones” territoriales que han hecho “esfuerzos” por reducir sus importaciones de petróleo de Teherán.



Esta segunda ronda de sanciones va dirigida a frenar las exportaciones petroleras de Irán y las transacciones financieras con el Banco Central iraní, entre otros.



Las primeras sanciones entraron en vigor el pasado agosto, tres meses después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara a su país del acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán.



En opinión del portavoz de Exteriores iraní, las sanciones de EEUU persiguen “una guerra psicológica contra Irán” e “infundir temor en el pueblo iraní”.



“No hay nada de qué preocuparse”, aseveró Qasemí, quien consideró que el enfoque de “esperar y ver” mostrará que EEUU “no puede hacer nada contra la gran nación iraní”.



En cuanto a la imagen publicada por Trump en las redes sociales, recurriendo a la estética de la serie de “Game of Thrones”, para advertir a Irán de la inminente imposición de sanciones, el portavoz la definió como “una broma y un comportamiento infantil”