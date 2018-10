(AUDIO) Juan Barreto acudió a la OEA para advertir sobre amenaza intervencionista: "Se está configurando una bomba de tiempo”

23-10-18.-El periodista, abogado y sociólogo, Juan Barreto, fundador del partido Redes, advirtió durante una entrevista a Maripili Hernández en Unión Radio que sobre Venezuela hay actualmente una política de cerco porque, en su opinión, la amenaza de una intervención internacional “parece que se está concretando. “



“En estos momentos sobre nuestro país se ciernen trompetas de guerra como nunca antes (…) Hay dos elementos adicionales, el probable triunfo de (Jair) Bolsonaro en Brasil que se ha comprometido a llevar a cabo una política injerencista e intervencionista en Venezuela. El triunfo en Colombia de (Iván) Duque y el desconocimiento de los acuerdos de paz, y lo que está haciendo Duque esta semana de viajar por el mundo para hablar de Venezuela”.



Subrayó que además 87 países de los 193 de la ONU no reconocen el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro que comenzará en enero. “Se está configurando un cuadro intervencionista, una bomba de tiempo que hay que desactivar”.



Apuntó que, bajo la premisa de la amenaza que se cierne sobre el país acudió, junto al movimiento denominado “chavismo bolivariano originario” a la sede de la Organización de Estados Americanos –OEA- donde entregaron una carta en la que solicitaron hablar con el secretario general, Luis Almagro. “Tenemos derecho a ser escuchados (…) Eso no significa arrear banderas y subordinarse a la agenda de Almagro porque no vamos a darle la razón, ni el beneplácito, ni iríamos allá para apoyarlo”.



“Estamos buscando otras alternativas de cambio para salir de la crisis, del laberinto y de la creciente polarización”.

Pinche aquí para escuchar el audio