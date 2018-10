Manuel Cabieses: El imperio no ha roto la unidad pueblo-Fanb

Cabieses: El patrón bélico de las intervenciones militares de EEUU se repite en Venezuela. Credito: ÚN

20 oct. 2018 - El escritor y responsable de la revista Punto Final, Manuel Cabieses, señaló en un artículo que difundió, que “el imperio no ha logrado romper la unidad pueblo-Fuerzas Armadas, piedra angular del proceso bolivariano. Fracasó también el intento de asesinar al presidente Nicolás Maduro y a la cúpula civil y militar del Estado venezolano”.



A su juicio, “al imperio no le queda otro camino que la intervención militar y no hace misterio de sus intenciones”. “El ‘fuego artillero’ diplomático, económico y mediático intenta debilitar las defensas de Venezuela para disminuir los costos de una intervención militar”, agrega.



“Cabe preguntarse si los sucesivos fracasos de la conspiración anti venezolana no están acelerando los planes de agresión armada a la patria de Bolívar. La disposición a facilitar el diálogo en Venezuela que muestra ahora la Unión Europea quizás no sea sino el gesto de un Poncio Pilatos en vísperas de la agresión”.



“Revisar la historia contemporánea de las intervenciones militares norteamericanas en nuestro continente, demuestra que el patrón bélico se repite en Venezuela… En el panorama político actual de América Latina no faltarían gobiernos sicarios dispuestos a participar en una ‘Fuerza Interamericana de Paz’ contra Venezuela, sobre todo si hay una gratificación de por medio”, indicó.



“Lo que sucede con Venezuela es una réplica casi exacta de lo que fueron los preparativos de la invasión norteamericana a Iraq o las intervenciones en Libia, Afganistán y Siria… No cabe duda, entre tanto, que pese a las graves dificultades económicas y sociales que cuestan al pueblo venezolano mantener su independencia y dignidad, y a la siniestra tarea de la quinta columna “opositora”, la unidad pueblo-Fuerzas Armadas se ha galvanizado en un sentimiento patriótico muy fuerte. El patriotismo en defensa de su derecho a la autodeterminación, es el escudo de la Venezuela bolivariana”.

