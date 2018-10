Primito de Juan Manuel Santos dice que "hay condiciones para intervención a Venezuela"

18 oct. 2018 - El embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Francisco Santos, indicó que las condiciones están dadas para llevar a cabo una "acción multilateral" contra Venezuela, aunque no precisó si con ello se refería a una intervención militar.



"Las condiciones políticas existen para una acción multilateral; es un consenso que no se veía desde hace mucho tiempo en Latinoamérica", sostuvo el funcionario durante un foro organizado por el Woodrow Wilson Center, en Washington, según declaraciones publicadas por el diario colombiano El Tiempo.



Santos, primo del exmandatario colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), agregó que por primera vez un conjunto de países, entre ellos Colombia, estaría listo para dar ese "paso adicional".



De acuerdo con Francisco Santos, tanto Estados Unidos como la oposición venezolana podrían marcar la pauta de este tipo de acciones con la certeza de que otros en la región las respaldarán, y destacó que una intervención militar sólo ha sido planteada por el presidente de EEUU, Donald Trump.



Sin embargo, según El Tiempo, el funcionario sí sugirió que podrían implementarse severas sanciones económicas contra Venezuela, entre las que estaría un eventual embargo petrolero.



En la charla, Santos, quien fue vicepresidente de Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), consideró que "mientras Nicolás Maduro permanezca en el poder, no será posible la democracia en Venezuela".



Por último, previó que el éxodo de venezolanos dijo que se incrementará y que en Colombia pasarán de los 1,3 millones que hay en la actualidad a tres millones en sólo un año, debido a que quienes ya están en el país comenzarán a traer a sus familiares.