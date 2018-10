(VIDEO) Federica Mogherini: Unión Europea no va aligerar la posición sobre Venezuela

.@FedericaMog, Alta Representante para la Relaciones Exteriores de la UE: Hemos introducimos sanciones para los individuos que son responsables de violaciones de DD. HH, la Union Europea no va aligerar la posición sobre Venezuela. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/XAA2mBiZX2 — VIVOplay (@vivoplaynet) 15 de octubre de 2018

15 oct. 2018 - La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, expresó durante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores en Luxemburgo que no se va a "aligerar la posición sobre Venezuela"."Hemos introducimos sanciones para los individuos que son responsables de violaciones de DD. HH, la UE no va aligerar la posición sobre Venezuela", destacó ante la posibilidad de iniciar un diálogo con el Gobierno venezolano.Mogherini aclaró que la UE no abrirá un proceso de diálogo con el Gobierno nacional, sin embargo se tratará de establecer mecanismos de "contacto" para encontrar una solución democrática a los problemas actuales."No hay condiciones para una mediación ni un diálogo en Venezuela, pero vamos a explorar las posibilidades de establecer un grupo de contacto a ver si hay condiciones para facilitar un proceso político para una solución democrática", destacó.