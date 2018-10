Arreaza denuncia planificación de un nuevo golpe contra la democracia venezolana

El canciller Jorge Arreaza y el ex embajador de EEUU en Venezuela Brownfield . Credito: Aporrea.org

1. Desde EEUU siguen obsesionados con intervenir Venezuela. En @CSISAmericas planifican acciones para un supuesto “Día Después”, disfrazando con aire académico un vulgar golpe a la democracia para apoderarse de los recursos naturales y torcer la voluntad del pueblo venezolano — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 13 de octubre de 2018

2. Éstos “expertos” que no son más que planificadores de crímenes, reconocen abiertamente que el PETROLEO es el factor que hace que Venezuela sea blanco de estas agresiones. PDVSA y CITGO son “vitales” para su tal “Día Después”. Queda claro cuál es el perverso objetivo final — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 13 de octubre de 2018

3. William Brownfield, hasta hace poco subsecretario para la lucha contra el narcotráfico, eterno enemigo de la paz, conspirador demostrado según WikiLeaks, oculta su rotundo fracaso en reducir la producción de drogas en Colombia, al sugerir sanciones petroleras contra Venezuela — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 13 de octubre de 2018

4. El inefable Brownfield, experto en odio y guerras, celebra que las "sanciones" de EEUU tengan efectos nefastos contra el pueblo venezolano (enfermedades, escasez, pobreza). Precisamente por eso plantea "acelerar la tragedia". ¿Si eso no es un crimen de lesa humanidad , qué es? — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 13 de octubre de 2018

13 oct. 2018 - El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció este sábado que desde el Center for Strategic & International Studies (CSIS Américas), se planifican acciones para un supuesto “Día Después”, disfrazando con aire académico, considerando que dicha acción responde a un vulgar golpe a la democracia para apoderarse de los recursos naturales y torcer la voluntad del pueblo venezolano.A través de su cuenta en la red social Twitter (@jaarreaza), reiteró que desde EEUU siguen obsesionados con intervenir la Patria de Bolívar, por ende, buscan desde cualquier instancia internacional y con el apoyo de supuestos “expertos” una agresión a la nación latinoamericana.En tal sentido, afirmó que dichos sujetos pertenecientes a las CSIS Americas, no son más que planificadores de crímenes, con lo que se reconoce abiertamente que el petróleo es el factor que hace que Venezuela sea blanco de estas acciones; siendo PDVSA y CITGO vitales para su tal “Día Después”.“Queda claro cuál es el perverso objetivo final”, señaló.Al respecto, presentó a William Brownfield como uno de los actores principales de la agresión ya que plantea acelerar dicha estrategia; añadiendo que el mismo celebra que las "sanciones" de EEUU tengan efectos nefastos contra el pueblo venezolano (enfermedades, escasez, pobreza).“¿Si eso no es un crimen de lesa humanidad, qué es?”, cuestionó.Arreaza recordó que Brownfield se desempeñó hasta hace poco como subsecretario para la lucha contra el narcotráfico, caracterizándose por ser un eterno enemigo de la paz, conspirador demostrado según WikiLeaks.