(VIDEO) Alfred de Zayas: “Venezuela está asediada”

7 oct. 2018 - El experto en derechos humanos y relator independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alfred de Zayas, manifestó que nuestro país está asediado por quienes pretenden utilizar el tema de los derechos humanos como excusa para manipular los problemas existentes en suelo patrio.

A través de una serie de escritos publicados en su cuenta en Twitter, la periodista de la cadena multiestatal de televisión Telesur Madelein García compartió los señalamientos de De Zayas.

Vale recordar que el también abogado estuvo de visita en el país en noviembre de 2017 para elaborar un informe a la ONU, que finalmente fue dejado a un lado.

"Es increíble cómo la Industria de los derechos humanos rogaba a Venezuela que invitase a relatores de la ONU y cuando lo hizo ya no le interesan ni el informe ni las recomendaciones. Si hubiera cantado su canción, estaría en la primera página del The New York Times, Washington Post, etcétera".

Destacó además que "Venezuela está asediada y usan el pretexto de los derechos humanos para derrocar a Nicolás Maduro, sin darse cuenta que al utilizar los derechos humanos destruyen la dignidad humana y el propio concepto de estos".

Por otra parte, De Zayas aseguró que en nuestro país "no hay crisis humanitaria, hay una crisis económica producto en parte por las sanciones económicas impuestas y eso viola los derechos humanos de la población venezolana".