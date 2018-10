Roberta Jacobson: No hay presión interna de EEUU para que Trump intervenga en Venezuela

Roberta Jacobson, ex-secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU Credito: Web

06-10-18.-La diplomática, que gestionó durante la administración de Barack Obama, aseguró que todo lo que el presidente Trump dice es porque es “opción que está sobre la mesa”.



La exsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Roberta Jacobson, aseguró este viernes desde Medellín, Colombia, que la influencia interna para que el presidente Donald Trump intervenga en Venezuela “es muy baja” debido a que no es un tema relevante para los estadounidenses, según reseñó el portal web Tal Cual



“Se que es duro lo que voy a decir, pero a los estadounidense no les importa mucho la situación en Venezuela. No existe una presión interna hacia Trump para acciones con lo que tiene inmediatamente a lo que dice”, dijo el exfuncionaria diplomática, en referencia a si las elecciones legislativas de Estados Unidos, pautadas para noviembre de este año, serán relevantes para la crisis venezolana.



Sin embargo, la diplomática, que gestionó durante la administración de Barack Obama, aseguró que todo lo que el presidente Trump dice es porque es “opción que está sobre la mesa”.



“Si (Trump) dice que está dispuesto de tomar todas las acciones. Sean fuertes o no. Es porque están discutidas con el gabinete”. agregó.



Jacobson aseguró que existe una frustración generalizada en la administración estadounidense y de los países la negativa del gobierno venezolano de aceptar la ayuda humanitaria que proviene del exterior.



“Ya la ayuda está prácticamente lista, pero sin poder distribuirse por la negativa del gobierno. Se necesita llegar a un acuerdo con el gobierno venezolano y la comunidad internacional”, agregó.



Rusia más incomodo que China

Ante el panorama de una posible intervención militar en Venezuela, Roberta Jacobson agregó que de los aliados del Gobierno de Nicolás Maduro el que puede entorpecer un proceso de cambio ante la crisis sería más “Rusia, que China”.



“El problema de Rusia sería que puede otorgar armamento militar, y precisamente para defensa. Ya los chinos no le creen mucho al Gobierno de Venezuela, pero tienen un inversión muy grande”, destacó.



La exrepresentante de Departamento de Estado agregó que si EEUU se ve involucrado en una intervención militar en Venezuela, los rusos pueden tomar acción “sólo por molestar” a los estadounidenses.