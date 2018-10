Consulado venezolano protesta acciones intervencionistas de gobernador puertoriqueño

Credito: Archivo

Caracas, octubre 5 - El Consulado de Venezuela en Puerto Rico, protestó este jueves la reunión que sostuvo el martes el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, con integrantes de la oposición venezolana en favor del intervencionismo y tratar de forma arbitraria asuntos propios del país.



La representación administrativa se expresó a través de un comunicado que publicó en su cuenta Twitter. "Exigimos el fin inmediato de este tipo de acciones intervencionistas y el pleno respeto a los principios de no intervención en los asuntos internos de Venezuela, tal y como se garantizan en la Carta de Naciones Unidas", reza el texto.



A continuación el comunicado integro:



COMUNICADO



El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses, saluda atentamente al Departamento de Estado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la oportunidad de expresar su más profunda protesta ante la reunión sostenida por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares con miembros de la oposición violenta y antidemocrática venezolana el día 02 de octubre de 2018.



Es lamentable que el gobernador Rosselló no utilice la misma vehemencia con que define el sector antidemocrática venezolano para garantizar un tratamiento digno por parte del gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico y a la reconstrucción de la isla. Extraño concepto de democracia entiende el Gobernador cuando entre sus prioridades está apoyar a sectores conocidos por la violencia política en Venezuela y no hacer valer la voluntad del pueblo puertorriqueño actualmente anulada por una junta interventora.



Exigimos el fin inmediato de este tipo de acciones intervencionistas y el pleno respeto a los principios de no intervención en los asuntos internos de Venezuela, tal y como se garantizan en la Carta de Naciones Unidas.



El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses, hace propicia la ocasión para renovar las seguridades y consideración hacia todo el pueblo de Puerto Rico, el de Betances, Hostos, Albizu Campos, Ojeda y tantos patriotas que rechazaron el colonialismo y nunca abrazarían una aventura intervencionista contra un país hermano latinoamericano.