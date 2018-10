Cabello: "Hoy fue cuando se dieron cuenta de que Maduro fue reconocido en la ONU como Presidente"

Diosdado Cabello

Caracas, octubre 2 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dio su respaldo al jefe de Estado venezolano, durante la discusión del Acuerdo Constituyente de Respaldo al Mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Hoy se dieron cuenta que Nicolás Maduro fue reconocido en la ONU como presidente de la República”.



“Hoy se dieron cuenta que Nicolás Maduro fue a la ONU reconocido como presidente de la República, se pronunció y vino”, así lo expresó Cabello, ante algunos rumores que daban por hecho una detención del primer mandatario nacional en territorio estadounidense.



“La visita del presidente era a la ONU. Era una tribuna del presidente para hablar de la verdad del pueblo, tribuna que ha sido utilizada para atacar al país y a Maduro. No era para reunirse con Trump, no, nada que ver”, afirmó el también primer vicepresidente del Psuv.



“Para los que subestimaron a Nicolás… ¿Alguien puede pensar que en 6 años al lado del Comandante Chávez no se aprende nada como Canciller?”



Cabello criticó además la conducta de los representantes de EEUU durante la cita internacional: “Pusieron a Nikki Haley con un micrófono en la calle, que pena, es el desespero de la arrogancia imperial. Los que tienen 20 años tratando de salir de la revolución no han podido, bate quebraos”.