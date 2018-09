(VIDEO) Presidente Nicolás Maduro: Venezuela es víctima de una agresión permanente

.@NicolasMaduro ante la ONU: Todos los autores materiales del atentado en mi contra están capturados y la investigación concluye que se planificó y se financió en los Estados Unidos#ENVIVO ???? https://t.co/tqMKHfl0b4 #VenezuelaAlzaSuVozEnLaONU pic.twitter.com/Bl6YPccee9 — teleSUR TV (@teleSURtv) 27 de septiembre de 2018

27 sept. 2018 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que su país es víctima de una agresión permanente en el ámbito económico, político y mediático, impulsada por el Gobierno estadounidense de Donald Trump.En el marco de la 73° sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en Nueva York, el mandatario indicó que "Trump arremetió una vez más contra el noble pueblo de Venezuela, enarbolando la doctrina que hace 200 años fundó el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.)".Además, reiteró que su proyecto de Gobierno es autónomo, basado en la democracia y en la reivindicación social, pero intereses extranjeros "quieren detener el curso de un proyecto Revolucionario".Sobre las declaraciones del presidente Trump, insistió en que Venezuela es un país acosado y agredido, sometido desde hace dos años a una persecución mediante el bloqueo económico impuesto por EE.UU."Venezuela no puede negociar ninguna transacción internacional a través del dólar (...) es sometida a un conjunto de sanciones económicas, ilegales y unilaterales", precisó.Al respecto, habló sobre el nuevo plan económico implementado para contrarrestar el bloqueo y las sanciones impuestas por EE.UU., medida que se suma al impulso de otros sectores productivos del país suramericano."Venezuela posee importantes riquezas naturales y mineras", aseveró el jefe de Estado al comentar que, según los estándares internacionales, certificarán sus reservas de oro como la primera en el mundo y pronto harán lo mismo con el gas, siendo la cuarta reserva.Por otro lado, denunció ante la ONU que el atentado terrorista frustrado contra el alto mando del Gobierno venezolano fue planificado en EE.UU. y solicitó apoyo a las Naciones Unidas para investigar el hecho."(Trump) amenazó a los Gobiernos del mundo con someterse a sus designios y a sus órdenes o ellos actuarían en consecuencia", rememoróInvisibilización de crisisEn su intervención, el líder revolucionario cuestionó que Estados y organismos internacionales hagan invisible problemáticas internacionales como la crisis migratoria que ocurre en Centroamérica, en África y en Europa."No se quiere hablar de la situación real de los migrantes latinoamericanos y caribeños en la frontera con México. No se quiere visibilizar la gravedad de la crisis migratoria provocada por la destrucción de Libia. (Es) el mismo esquema de las armas de destrucción masiva en Irak".Además, denunció que intentan crear un expediente para justificar "una intervención internacional, militar de control de nuestro país (...) para pretender una crisis humanitaria que utiliza los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países" en su contra.Disposición al diálogoEl jefe de Gobierno hizo énfasis en su disposición de hablar de cualquier tema con el presidente estadounidense pues "Venezuela promueve y practica el diálogo político y la solución de conflictos internacionales a través del entendimiento, no de la fuerza"."Yo, Nicolás Maduro, estaría dispuesto a sentarme a dialogar con el presidente de EE.UU. si fuera necesario", aseguró el mandatario en un contexto de agresión del Gobierno de Donald Trump contra Venezuela.Solidaridad internacionalExpresó el respaldo a la lucha de Palestina por sus territorios; hizo un llamado al cese del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba "que ahora pretenden aplicar también contra Venezuela".El presidente refirió la decisión de Trump de recortar "ayudas directas de EE.UU. o el bloqueo de ayudas internacionales para los pueblos del mundo que lo necesitan", una manera de coaccionar sus acciones.Vea el discurso completoVideo fuente: Lugino Bracci Roa