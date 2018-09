Amigos de Nuestra América (ANA) rechazan la posición de Colombia, México y EEUU de atacar a Venezuela bajo excusas migratorias

Septiembre 26 de 2018.- La organización de derechos humanos, AMIGOS DE NUESTRA AMERICA (ANA) de la ciudad de New Orleans, rechaza la posición de la administración del presidente Donal Trump y sus aliados, el presidente de Colombia Ivan Luque, de seguir sus planes de desestabilizacion contra la Republica Bolivariana de Venezuela, ante la situación migratoria.

En ese sentido el directorio de Amigos de Nuestra America preocupados de lo que siempre se esconde bajo crisis migratorias que se convierten en intervenciones militares a lo cual a insinuado recientemente la administración Trump y Colombia, consideramos que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se esta desarrollando en New York no debe prestarse para ese juego perverso, pues los cuatro millones de colombianos que han migrado producto de la guerra en Colombia al igual que los once millones de mexicanos, y millones de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que están sufriendo persecuciones y separaciones familiares en Estados Unidos no lo ven como un gran problema de la region.

El objetivo central de la reunión migratoria contra Venezuela en la ONU es otra estrategia intervencionista de Estados Unidos en Nuestra America, la cual rechazamos contundentemente y hacemos un llamado a los gobiernos democráticos y progresistas que no se presten para esa manipulación “diplomática".