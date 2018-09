(VIDEO) “No sea imbécil”… Le responde Almagro a Zapatero

Credito: Web

22-09-18.-Almagro, aconsejó este viernes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que “no sea imbécil”, tras acusarle de hacer “favores a la dictadura venezolana”, reseñó la agencia Efe.



“El señor Zapatero tiene un problema muy grande de comprensión (…) Mi consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un consejo importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien”, afirmó Almagro en una entrevista con la cadena de televisión internacional NTN24 en Washington.



Almagro reiteró sus críticas al expresidente español por considerar que no deja de hacer “favores a la dictadura venezolana”, y le llegó a calificar de “ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana”.



“Defender una dictadura como lo ha hecho él, eso sí que es ser un político perimido (obsoleto), arcaico y anacrónico“, agregó Almagro.



En una entrevista con Efe en Brasil el pasado 15 de septiembre, Zapatero vinculó la intensificación del flujo migratorio de venezolanos por varios países de Latinoamérica a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.



“En la intensificación en el crecimiento en los últimos tiempos de esa emigración a otros países tienen mucho que ver las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y que han sido respaldadas por algunos gobiernos”, dijo.



El cruce de declaraciones entre ambos se ha caldeado después de que Almagro afirmara la pasada semana en Colombia que no descartaba una intervención militar en Venezuela para “derrocar” al presidente Nicolás Maduro, declaraciones que fueron fuertemente criticadas por Zapatero, quien lleva años actuando como mediador en la crisis venezolana.



Zapatero consideró “insólito” que alguien que dirige un organismo internacional desconozca las reglas básicas de la Carta de las Naciones Unidas.



Posteriormente, Almagro matizó estas palabras al aseverar que fueron malinterpretadas, y expresó su rechazó a las intervenciones militares en el continente.



La ONU calcula que, hasta junio de este año, al menos unos 2,3 millones de venezolanos han salido de su país por la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela y se han dirigido principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.