Rodríguez Zapatero catalogó de insólita declaración de Almagro sobre Venezuela

El expresidente español, Rodríguez Zapatero Credito: Archivo

21 sept. 2018 - El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero afirmó hoy en Santo Domingo que las intervenciones militares unilaterales corresponden a una doctrina “insostenible” y “arcaica” y que el continente americano tiene una experiencia “nefasta” en cuanto a esto.



Consultado sobre las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el sentido de que no descartaba una intervención militar en Venezuela, Rodríguez Zapatero consideró “insólito” que alguien que dirige un organismo internacional desconozca las reglas básicas de la Carta de las Naciones Unidas.



“Resulta insólito que alguien que dirige un organismo internacional desconozca las reglas básicas de la Carta de las Naciones Unidas y de la legislación que regula el uso de la fuerza, que solo puede ser autorizado por el Consejo Seguridad de la ONU en una serie de supuestos”, dijo el político español.



El viernes pasado, en Colombia, Almagro dijo que no se podía descartar una intervención castrense contra el Gobierno de Maduro, aunque posteriormente ha dicho que sus palabras fueron malinterpretadas y que su objetivo es detener la violencia dentro del marco del sistema de derecho internacional público.



Rodríguez Zapatero, quien hizo declaraciones a la prensa antes de dictar en la Cancillería dominicana una conferencia sobre seguridad vial, consideró que Venezuela es un país con serias dificultades económicas a las que se han sumado las sanciones de Estados Unidos que bloquean financieramente al país y que perjudican directamente a la gente.



“Prueba de ello es que éstas son las sanciones de (el presidente estadounidense Donald) Trump; (el expresidente de EE.UU. Barack) Obama no hizo estas sanciones, la Unión Europea no ha hecho sanciones económicas, y esto está siendo perjudicial, el Gobierno (venezolano) ha estado tomando medidas y deberíamos todos tener una perspectiva de apoyar”, refirió.



Dijo que su reciente viaje a Venezuela lo hizo para intentar ayudar, “para favorecer que el clima sea lo más sosegado posible” y también para hacer algún esfuerzo en lo más acuciante en ese país, que es la situación económica “e intentar atisbar un horizonte a medio plazo en el que se puedan abordar problemas pendientes de carácter político”.