Gobernador de Puerto Rico denuncia “colonialismo” de EEUU por negligencia ante víctimas del huracán María

el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

20 sept. 2018 - El “colonialismo” de Estados Unidos en Puerto Rico obstaculizó la ayuda federal a la isla tras el azote del huracán María, dijo este jueves el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cuando se conmemora un año de la catástrofe que dejó casi 3 mil muertos.



“Puerto Rico es un territorio colonial, ahí tenemos una dificultad ya inherente”, dijo Rosselló en entrevista a la radio local WKAQ 580, cuando comenzaban las conmemoraciones a las víctimas del desastre.



Explicó que con la agencia federal de emergencias FEMA “los procesos burocráticos han sido excesivos” y que la recuperación energética a cargo del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que llegó a la isla días después del desastre, “fue insuficiente, carecía de urgencia“.



Comparó este escenario con la celeridad de la respuesta federal a los estados de Texas y Florida, que habían sido golpeados semanas antes por los huracanes Harvey e Irma; así como con la ayuda que recibió el estado de Luisiana luego de la devastación de Katrina en 2005.



“¿Por qué aquí hay unos procesos burocráticos adicionales a los que había en Florida y Texas? ¿Por que en Katrina, cuando ocurrió, le dieron el 100% de pago de los trabajos de emergencia y a Puerto Rico no se lo han extendido?”, preguntó el gobernador en la radio.



El 8 de agosto, Puerto Rico pidió al Congreso 139 mil millones de dólares de ayuda, pero aún no ha recibido respuesta.



Rosselló dijo que el carácter de Estado Libre Asociado impide a la isla caribeña tener representantes en el Congreso estadounidense, sino apenas un delegado con voz pero sin voto.



“Usamos los micrófonos”, dijo el gobernador, “pero estamos limitados. Diferente a Florida, si [ese estado] tuviera unos parámetros injustificados de burocracia, ahí estarían dos senadores luchando y dándole martillazos a FEMA”.



“Pero aquí nosotros no tenemos eso”, añadió el gobernador, que aboga por la llamada “estadidad” que convertiría este territorio estadounidense en el estado número 51 de Estados Unidos.



Ricardo Rosselló ya había acusado al Gobierno federal estadounidense de tener “una relación colonial, indigna e injusta” con Puerto Rico.



“El trato desigual que ha recibido el pueblo de Puerto Rico en instancias particulares de la respuesta al huracán María”, dijo en una carta al presidente Donald Trump este martes, “constituyen evidencia contundente de que no todos los ciudadanos americanos son iguales”.