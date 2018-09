Emanuel Rahm, ex asesor de Obama: Trump podría ordenar acciones militares en Venezuela

Emanuel Rahm Credito: Web

20-09-18.-Emanuel Rahm, ex asesor de Barack Obama, advirtió que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, puede ordenar acciones militares en Venezuela para obtener beneficios políticos, informó CNBC.



Rahm explicó que la medida puede llevarse a cabo por la política de “rally ‘round the flag effect”, teoría que explica el aumento de popularidad de los presidentes de EEUU durante guerras o crisis internacional.



“Si van a tomar medidas que expongan el caso”, indica Rahm.



El ex asesor espera que el Congreso de EEUU garantice que cualquier acción realizada por Trump sea por medidas de seguridad nacional en lugar de una justificación política.