(AUDIO) Pepe Mujica recuerda su carta a Luis Almagro en contra de su política intervencionista

Credito: AlbaTV

20 sept. 2018 - A través del programa de radio uruguayo, M24, se transmitió un mensaje de parte del expresidente de Uruguay, José Mujica, en el cual recordaba una carta del 18 de noviembre del 2015, dirigida al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, donde se lamentaba de las decisiones diplomáticas que estaba tomando y se despedía del rumbo que había tomado políticamente.



José Mujica plantea su firme rechazo en contra de las políticas intervencionistas que intenta impulsar Luis Almagro en contra de Venezuela. El exmandatario hace un llamado a rememorar lo sucedido con las intervenciones a lo largo de la historia poniendo como ejemplo las guerras en libia, Irak, Afganistán; o lo sucedido con México el cual perdió mitad de su territorio. Indica que estas campañas esconden sus verdaderas intenciones bajo las banderas de la religión, democracia, libertad, o los derechos humanos.



“El principio de no intervención no es negociable por ninguna circunstancia” expresa el expresidente uruguayo.



En su carta, Mujica le recuerda a Almagro como lo apoyo para su candidatura en la OEA y como ahora se lamenta de haberlo hecho al ver como el Secretario General dirige todo su enfoque hacia la situación en Venezuela y no hacia otros países como Haití, o Guatemala; y lo que es peor es su intención de promover una política intervencionista.



El exmandatario explica en el documento dirigido a Almagro que la situación en Venezuela es una repercusión causada por la renta petrolera que acostumbro a la nación a exportar hasta los bienes de consumo esencial como la comida, sin embargo, tras la caída de los precios del petróleo se generó un fuerte desajuste en su economía. También apunto como sus grandes reservas petroleras eran su mayor riqueza y su mayor desgracia debido al interés que presenta Estados Unidos sobre el petróleo.



Indicó que se debe apoyar a la paz interior del país y la autodeterminación del mismo pero no llevar a cabo políticas intervencionistas puesto que estas solo generan paranoia y pueden tener fines drásticos para la democracia.



“Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces” planteó Mujica en su documento en el cual exponía su decepción ante las políticas intervencionistas tomadas por Luis Almagro durante el 2015, y que nuevamente recordó puesto que la situación en contra de Venezuela por parte del Secretario General de la OEA aún continua y mantiene su enfoque por impulsar una intervención en contra del país.





AlbaTV (http://www.albatv.org/Jose-Mujica-recuerda-su-carta-a.html)