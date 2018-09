Almagro recula: Ahora niega haber sugerido un ataque militar a Venezuela

17 sept. 2018 - El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, negó haber sugerido una intervención militar en Venezuela, pero se declaró dispuesto a luchar hasta que caiga el gobierno de Nicolás Maduro e insistió en proteger al pueblo venezolano de una crisis humanitaria que repercute en toda la región.



"Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión", señaló Almagro en un mensaje difundido tras su reciente visita a la frontera entre Colombia y Venezuela.



Almagro negó en términos contundentes haberse referido a una agresión militar, contrariamente a lo que afirmaron algunos medios colombianos.

"El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto", subrayó.



El mensaje, añadió, "no es de violencia sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión".



Para el secretario general de la OEA, "aceptar la negativa de la dictadura venezolana de recibir la esencial ayuda humanitaria para el pueblo venezolano no es cumplir el derecho internacional, es violarlo"



"La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta", enfatizó.



Almagro responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de una crisis humanitaria, "una crisis migratoria que ha permeado prácticamente todos los países de la región", y se se declaró dispuesto a luchar "hasta que caiga, donde sea, como sea".