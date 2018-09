Hinterlaces: Venezolanos rechazan intervención militar

De acuerdo con la encuesta, 84% de los venezolanos está a favor de un diálogo entre el gobierno de EEUU y Venezuela.

16 sept. 2018 - Un estudio realizado por la encuestadora Hinterlaces, entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre, reveló que 88% de los venezolanos rechaza una intervención militar internacional para derrocar el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro.



El sondeo, está basado en 1.580 entrevistas directas aplicadas en hogares del país, reseñó AVN.



Respecto a su opinión sobre una intervención internacional destinada a desplazar al Jefe de Estado de la Primera Magistratura de Venezuela, 83% de los venezolanos manifestó estar en desacuerdo.



Consultados si están de acuerdo o en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras que aplica el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, 81% de los venezolanos manifestaron no estar de acuerdo.



La encuesta, difundida en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, develó además que 84% de los venezolanos está a favor de un diálogo entre el gobierno de EEUU y Venezuela, entendido como un mecanismo para mejorar las relaciones entre ambos países.



Recientemente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, principal aliado de la derecha en acciones contra Venezuela, emitió un pronunciamiento público en que señaló que “en cuanto a una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”.



Ante ello, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno Nacional denunciará a Luis Almagro ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales por la constante promoción de medidas intervencionistas contra la nación suramericana.



Previamente, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, habría presionado a sus asesores en agosto de 2017 para invadir a Venezuela, de acuerdo con una publicación de la agencia Associated Press (AP), del 4 de julio de 2018.