EEUU registra cifra récord de 12 mil 800 niños migrantes detenidos

13 sept. 2018 - Al menos 12 mil 800 niños migrantes se encuentran detenidos este mes por el Gobierno de Estados Unidos en centros especiales de internamiento, lo que supone el registro más alto en la historia del país norteamericano.



De acuerdo con el diario The New York Times, la cifra total de infantes retenidos ahora es cinco veces mayor a la existente en mayo de 2017, cuando rondaba los 2 mil 400.



El medio, que tuvo acceso a datos sobre el tema del Departamento de Salud, revela que los centros se encuentran llenos al 90% de su capacidad desde mayo, una cifra considerable con relación al 30% registrado hace un año.



Los proporcionales aumentos, refirió el impreso, no se deben a la afluencia de niños que ingresan al país, sino a una reducción en la cantidad de menores liberados para vivir con familiares y otros patrocinadores.



La política migratoria estadounidense ha sido cuestionada por varios gobiernos en el mundo, especialmente por causar la separación de familias que cruzan la frontera desde México. Desde mayo, más de 2 mil 500 niños han sido separados de sus padres y detenidos tras cruzar la frontera norteamericana.



La política migratoria se erige bajo el plan “tolerancia cero”, que separa a los hijos menores de quienes intentan entrar de forma ilegal a Estados Unidos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 125 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)