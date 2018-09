José Sant Roz: “Yo veo a futuro una guerra muy larga”

7 sept. 2018 - Historiador, profesor de Matemáticas en la Universidad de Los Andes (ULA), escritor con un gran número de libros publicados, entre ellos, Colombia en un soplo y Las putas de los medios. Dirige la página web Ensartaos.

—¿Por qué defender este proceso bolivariano?

—Puede que uno no esté conforme con muchas cosas, pero es que arreglar este país como muchos deseamos es muy, pero muy difícil, camarada. Te voy a decir algo: ¿tú sabes por qué la oposición se desintegró?, porque ninguno de sus supuestos líderes quiere meterse en el candelero de "arreglar" esto. Esto era un infierno cuando Chávez asumió el poder. ¿Dígame usted, además, en qué lugar del mundo la gente está conforme con el gobierno que tiene? Pero agréguele: qué hace cada cual para que todo mejore y sea Venezuela el país que aspiramos. Yo particularmente no hago maravillas para entonces salir a quejarme y a echar maldiciones por todo. Vemos en este proceso revolucionario errores y defectos, algunas injusticias e indolencias, caos, improvisaciones tremendas e indisciplina al por mayor, pero debemos decir que al menos es nuestro gobierno y lo que hace no es porque se lo esté imponiendo nadie desde fuera. El presidente Maduro está haciendo lo correcto.

—¿No es más fácil salir de la crisis apegándonos a los que nos diga el Gobierno de Estados Unidos?

—Bueno, fíjate en todos esos países latinoamericanos embanderados con los intereses de Estados Unidos y sopesa qué tan bien les va: Colombia, Argentina, México, Brasil, Guatemala, Panamá, Chile, Honduras, Paraguay, Perú, y en nuestro caso ningún gobierno de la Cuarta República, todos apegados a los mandatos de Estados Unidos, logró ni estabilidad ni bienestar alguno para nuestro pueblo. ¿Quién puede salir de abajo tomado por el cuello por el FMI? Nosotros, apegados a ellos desembocamos en lo del Caracazo y en el desastre total de los partidos, que nunca pudieron encontrar para nosotros una salida propia al tremendo desastre social y humano, y por esa razón llegó el 4 de febrero de 1992. Estados Unidos nunca puede estar del lado de ningún país soberano.

—Usted que es un buen profeta, ¿qué se nos avecina?

—De profetas y locos todos tenemos un poco, y lo que yo veo a futuro es una guerra contra nosotros muy larga, amenazas interminables, sabotajes y asedios a nuestro pueblo con mentiras infames cocinadas desde Estados Unidos y la Unión Europea. Pero ese es el único camino que tenemos por delante: resistir y vencer. Incluso, presiento una invasión con el pretexto ridículo de que hay millones de venezolanos que están buscando protección en el extranjero. Mira, tú te metes en Google y colocas la palabra Acnur, y lo primero que te aparece es que Venezuela está en el ojo del huracán, requiriendo ayuda para sus cientos de miles de refugiados. ¿Qué te dice a ti eso?, que todos los medios poderosos del mundo están preparando el terreno para hacer asimilable, digerible para la opinión pública mundial una intervención militar de gran escala contra nosotros, en la cual Estados Unidos se hará el loco, pero que pondrá a sus perros de presa, como Colombia y Brasil, a hacer el trabajo sucio, mercenario y vil de asesinar y enfrentar pueblos.

—Hay quienes dicen que en el gobierno desprecian el estudio, la profesionalización, la planificación, y que se amparan siempre en la improvisación, ¿eso será cierto?

—-Una de las cosas que más ha causado traumas, torpezas, errores tremendos y desgarros en esta revolución nuestra ha sido el asunto del voluntarismo. Hay gente que quiere saber de todo y pretende ser profundo en todo y eso es peligroso. Creo que fue Voltaire quien dijo que había que ser bien bruto para pretender saber de todo. Hay que prepararse con mucho estudio e investigación para no meter la pata en lo que nos encomiendan. Yo le recomendaría a todos los dedicados a los menesteres de la política que se lean con mucho cuidado el libro de Baltasar Gracián El arte de la prudencia. Pero para concluir, amigo Roberto, me parecen maravillosas y acertadas las últimas medidas sobre la reconversión económica, sobre lo de la gasolina, en las que el pueblo esta vez está asumiendo un papel decidido y protagónico como nunca antes.