(VIDEO) Embajador Moncada afirma que la OEA no es espacio para tratar caso de Venezuela

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada, denunció en el Consejo Permanente del organismo regional el silencio cómplice que han guardado tras el criminal bloqueo económico, financiero y comercial que ha desarrollado el Gobierno de Estados Unidos contra la Patria de Bolívar.

6 sept. 2018 - Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó que este organismo no es el espacio para tratar el tema de la situación actual de Venezuela, ya que a su juicio, este ente es un “cómplice” de Estados Unidos, cuyo gobierno “ampara” el bloqueo económico en contra de su país.



“Este consejo no es el espacio para avanzar en la promoción del respeto a los principios y valores que rigen las relaciones internacionales. Con todo lo ocurrido hasta ahora nosotros vemos a la OEA como un instrumento d agresión en contra de Venezuela”, dijo el embajador durante la sesión de este miércoles en la OEA.



Rechazó que desde este organismo se intente incidir en la libertad del pueblo venezolano y del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



“Venimos aquí a denunciar a quienes impulsan la guerra, a los que quieren la división entre nuestros pueblos, a los que promueven el desprecio y la xenofobia”, expuso, refiriéndose a la situación económica de Venezuela, así como a las constantes denuncias de xenofobia en contra de venezolanos.



“¿Qué respuesta ha dado la OEA a este crimen económico internacional? Un cómplice silencio. Incluso, los Estados Unidos se felicitan públicamente por los efectos de sus violaciones masivas de los derechos humanos en Venezuela y piden más castigos colectivos ilegales”, apuntó.



“Esta es la primera prueba que aportamos para decirle al mundo, cómo la OEA viola su propia institucionalidad, cómo no tuvo reparo para destruir su credibilidad si se trataba de agredir a Venezuela. Ese día fue definitivo para tomar la decisión de no continuar siendo parte de esta Organización. No lo olvidaremos”, acentuó Moncada.