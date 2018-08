Adolfo Pérez Esquivel: Atentado contra Maduro forma parte de golpes blandos en la región

17 agosto 2018 - El premio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, rechazó la recolonización que potencias mundiales pretende instaurar en América Latina y aseveró que el atentado frustrado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, y la persecución judicial que se perpetra contra los ex presidentes Lula Da Silva (Brasil), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador) buscan crear democracias restringidas y neoliberales.Las palabras fueron dadas a través de su cuenta twitter @PrensaPEsquivel, a propósito de su estadía en Brasil para defender junto al pueblo la libertad de Lula y respaldar su candidatura a la presidencia de la República.Esquivel hizo mención igualmente a los los golpes de Estado contra Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay), y Dilma Rouseff (Brasil), y alertó que “los golpes blandos (..) y la criminalización judicial para bloquear opciones electorales progresistas, sólo son posibles con el trabajo de corporaciones mediáticas”.En ese sentido hizo un llamado a los pueblos del continente a mantenerse de pie en defensa de los derechos y la real democracia. “¡Defendamos nuestros derechos como pueblos! (…) Si nuestras democracias están en peligro, resistiremos!”, declaró.Respecto a Lula Da Silva, el premio Nobel de la Paz agregó que lo que sucede en el gigante sudamericano no son casualidades, sino más bien un proceso de recolonización.“No nos llama la atención que el Jefe del Pentágono esté en Brasil el mismo día que el pueblo se moviliza por la candidatura de Lula. No creemos en casualidades, esto es una recolonización”, precisó.