Soto Rojas: Si alguna fuerza militar extranjera osa atacar a Venezuela “este pueblo le va a responder”

25 julio 2018 - El constituyente Fernando Soto Rojas advirtió este martes que si alguna fuerza militar extranjera se atreve a desarrollar una iniciativa militar en territorio venezolano encontrará sorpresas porque el pueblo responderá.



“Aquí va a haber sorpresas si osa avanzar alguna fuerza militar por EEUU, por Colombia o por cualquier parte va a haber sorpresas, más que la de 1902 con Cipriano Castro que se levantaron 100 mil venezolanos, hay que ver lo que significó un levantamiento para una población de 2 o 3 millones de habitantes”, afirmó durante el programa la Hojilla.



En transmisión de Venezolana de Televisión, el dirigente revolucionario señaló que además existe el chavismo que no solamente existe en Venezuela y que está dispuesto a defender la Patria.



“Las circunstancias de hoy son distintas hay una cosa que llaman chavismo y no solo está en Venezuela está en todas partes del mundo y si osan atacar este pueblo les va a responder, podremos tener bajas pero este pueblo va a responder”, aseguró.



Destacó que con la revolución Bolivariana se ha logrado articular varias generaciones de revolucionarios y revolucionarias que están prestos para atender a la defensa dela nación. “El grueso del pueblo venezolano sus trabajadores, sus campesinos, la gente de los barrios, los soldados, los cuerpos de seguridad, la oficialidad que construyó Chávez, la unidad cívico-militar nosotros vamos a pelear y vamos a defender este país”, recalcó.



ATAQUE ECONÓMICO: HAY QUE VOLTEAR LA PIRÁMIDE



Por otra parte, aclaró que dentro de la agresión contra la patria la estrategia de la derecha criolla contra Venezuela consiste en desestabilizar y sembrar el caos en el país, así como facilitar una intervención extranjera. Agregó que ante eso la Revolución tiene también sus planes para neutralizar los ataques tales como la revolución del pensamiento, el socialismo territorial, el nuevo modelo socio-productivo, los 15 motores.



“Creo que hay que tomar medidas en torno a los precios, el pueblo está esperando decisiones allí pues y la Ley de los Precios Acordados, los acuerdos tienen que hacerse primero con la gente que produce que son los campesinos 15% calculando costos, los que transforman (que son) los trabajadores 10% y los que distribuidores 5%, aquí hay que voltear la pirámide”, puntualizó.



Alertó que intentar resolver la actual coyuntura con medidas neoliberales no sería aceptado por el pueblo dado que el primer país que se levantó en contra del neoliberalismo fue precisamente Venezuela a partir del 27 de febrero de 1989.



“Este pueblo no lo va a aceptar venga de donde venga, el pueblo venezolano salió a la calle con los acontecimientos de 1989 y no hemos regresado, estamos en combate, estamos movilizados, aquí no se rinde nadie”, subrayó.



Precisó que la clave para resolver la actual situación económica radica en la alianza campesino-obrero-soldado. “Ahí está la clave para resolver todos los problemas”, aseveró.



APLICAR LA NUEVA GEOMETRÍA DEL PODER



Señaló que es importante reordenar el ámbito territorial tal como lo planteó el comandante Hugo Chávez con la nueva geometría del poder. En ese sentido, planteó que no se puede seguir desarrollando la concentración de población en los cuatro ejes tradicionales (eje Maracaibo, el eje Caracas-Valencia-Maracay, el eje Puerto La Cruz y el eje Guayana) donde se concentra 90% de la población mientras que los recursos naturales están en el interior.



“Tenemos que reorientar el problema de las alcaldías, es un absurdo, No puede ser que hay estados con 26 alcaldías y hay un millón de habitantes todo eso tenemos que reordenarlo”, enfatizó.

