Sudáfrica pone a sus soldados a disposición de Maduro para luchar contra EEUU

19 julio 2018 - El embajador de Sudáfrica en Venezuela, Joseph Nkosi, señaló este miércoles que pone a disposición del gobierno de Nicolás Maduro a los militares sudafricanos para enfrentar al gobierno de Estados Unidos, en caso de una supuesta invasión al país latinoamericano.



“Si es necesario que traigamos a nuestros soldados para luchar contra los americanos eso lo haremos, no podemos dejar ser dominados por la administración americana, hace un par de días jugaron a ser amigos de Rusia, cuando no son amigos de Rusia, hace un par de días trataron de hacerse amigos de China cuando ellos no son amigos de China, los días de Estados Unidos de estar dominando al mundo están contados”, dijo, según reseñó una nota de prensa.



Sostuvo que su nación luchará “contra el bloqueo que le han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea, fue el mismo bloqueo que le hicieron a Cuba los norteamericanos y siempre hemos luchado contra ese bloqueo, los vamos apoyar, no los vamos a dejar morir solos“.



Presuntamente, en agosto de 2017, durante una reunión en la Oficina Oval, el presidente estadounidense Donald Trump hizo una pregunta que sobresaltó a sus asesores, puesto que la situación en Venezuela amenaza la seguridad regional, ¿por qué Estados Unidos no puede invadir el país sudamericano?.



La pregunta dejó atónitos a los presentes en la reunión, entre ellos el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de Seguridad Nacional, general H.R. McMaster, que ya no forman parte del ejecutivo estadounidense.



El relato de la conversación procedió de un presunto alto funcionario del gobierno norteamericano familiarizado con lo que se dijo entonces, que habló bajo condición de anonimato por lo delicado del asunto.

