Atilio Borón: Es la hora de relanzar la izquierda en América Latina y el Caribe

17 julio 2018 - La Habana ocupa por estos días el centro del debate latinoamericano y caribeño sobre las alternativas al modelo neoliberal y la necesidad de la unidad para hacer frente a la nueva arremetida de la derecha y los centros de poder global.



El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, que sesiona en la capital cubana desde este domingo hasta el próximo martes, reúne a más de 430 delegados de partidos progresistas y de izquierda de la región, así como invitados de Europa, Asia y África.



Tras dejar inaugurado el evento con sendos discursos de la secretaria general del Foro, Mónica Valente; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Goncalves, y el miembro del secretariado del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, los delegados se reunieron en una Escuela de Formación Política con el objetivo de compartir experiencias sobre la labor ideológica y movilizadora de los distintos movimientos.



“Uno de los contenidos esenciales de un proceso de formación de un revolucionario en América Latina es tener claridad de la importancia del Foro de Sao Paulo y de la paz para la región”, dijo en el encuentro Gabriel Becerra, del Partido Comunista de Colombia.



Becerra denunció que, desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, han sido asesinados más de 380 líderes sociales, de ellos 63 excombatientes de la hasta hace poco mayor guerrilla de Colombia.



Esta tarde también se llevó a cabo el III Encuentro entre el Partido de la Izquierda Europea y los miembros del Foro de Sao Paulo.



Los delegados abogaron un frente común para enfrentar las amenazas a uno y otro lado del Atlántico que sufren los movimientos progresistas y contrarios al estatus quo.



Pablo González, del Frente Amplio de Uruguay, dijo que existen “desafíos nuevos” y es necesario “construir respuestas” efectivas. “Nuestra incapacidad de discutir estos temas es una ventaja para la derecha”, añadió, tras resaltar la importancia del Foro como un espacio de concertación entre todas las fuerzas de izquierda.



Por su parte, la delegada italiana Ana Campos Silveiro explicó que, del lado europeo, el problema mayor es una integración bajo presupuestos económicos, militares y comerciales, y no sobre la base de la justicia y la democracia.



Denunció que su país cuenta con más de 300 bases militares de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que implica un tipo nuevo de colonización y subordinación.



“Hay que tener más coraje para proponer modelos diferentes”, dijo Campos, quien criticó a la socialdemocracia europea por plegarse a los intereses económicos del gran capital.



Un referente para Europa



Cuba y Latinoamérica constituyen referencias para la izquierda alemana, aseguró en Berlín la diputada alemana Heike Haense, quien viajó a Cuba a participar en el Foro.



La vicepresidenta del Partido de la Izquierda (Die Linke) en Alemania se refirió a sus expectativas con el Foro, a las relaciones parlamentarias con la nación caribeña y con la izquierda latinoamericana, en entrevista exclusiva para Prensa Latina antes de partir a la cita.



Haense preside el Grupo de Amistad Parlamentario Alemán para Centroamérica y El Caribe que participa en el XXIV Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo.En su opinión, este encuentro continúa siendo el más importante en el continente americano para medir y realizar el inventario actual del desarrollo de la izquierda en el Gobierno o la oposición.



Sobre Cuba, Haense resaltó que esta es una oportunidad para informarse sobre el nivel de desarrollo de la actualización del modelo económico en ese país, además de los retos y posibilidad que enfrenta la Mayor de las Antillas a nivel internacional.



La parlamentaria de la ciudad sureña de Tuebingen señaló que en los últimos tiempos la derecha ganó nuevamente terreno político en el orbe, lo cual desde su percepción es resultado de una subvaloración de esa fuerza opositora por parte de los gobiernos de centro-izquierda.



Criticó la injerencia norteamericana y de la Unión Europea (UE) en asuntos internos de diferentes países, así como el distanciamiento de Gobiernos progresistas con algunos sectores de la población y de los movimientos de base.



Por otro lado elogió la actitud de algunos nacionales de países como Brasil y Argentina que luchan por defender a sus líderes de izquierda de calumnias imperialistas y para no ceder su territorio a la oligarquía.



En Europa, aseguró, el fortalecimiento de la derecha significa el fracaso de los partidos socialdemócratas y socialistas que dejan a su vez un vacío político.Por ejemplo, en la nación germana es triste que una parte de los obreros y de la población, que viven en condiciones precarias y peligrosas, elijan en las encuestas al partido de derecha radical Alternativa para Alemania (AfD), explicó Haense.



López Rivera: Apoyo para la causa independentista



El independentista puertorriqueño Oscar López Rivera solicitó hoy en La Habana el apoyo del Foro de Sao Paulo para la causa de la autodeterminación de la isla caribeña, sometida a más de un siglo de dominación por Estados Unidos.



Estamos en un momento crucial para Puerto Rico, en el que buscamos todo el respaldo posible para poner fin a 120 años de dominación colonial, un crimen perpetrado con impunidad por Estados Unidos, señaló en declaraciones a Prensa Latina en el Palacio de Convenciones, donde quedó inaugurado el XXIV Encuentro del Foro.



De acuerdo con López Rivera, uno de los esfuerzos en marcha va dirigido a que la Asamblea General de Naciones Unidas tome el caso de Puerto Rico y abogue por el fin del colonialismo.



El independentista consideró que el encuentro anual del Foro de Sao Paolo, que regresó a Cuba después de las ediciones de 1993 y 2001, debe constituir un espacio para enfrentar la injerencia estadounidense en la región.



Atilio Borón: la hora de relanzar la izquierda



El politólogo argentino Atilio Borón llamó a relanzar a la izquierda en América Latina a partir de la plataforma que representa el Foro de Sao Paulo.



En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el intelectual advirtió que la reunión de tres días con sede en el Palacio de Convenciones debe servir como escenario de relanzamiento, en un contexto marcado por la arremetida de la derecha, la cual ha regresado al poder por diversas vías en varios países de la región.



De acuerdo con Borón, el momento actual se caracteriza por una pérdida de impulso en algunos procesos del llamado nuevo ciclo de la izquierda latinoamericana, etapa que comenzó con el triunfo electoral de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 en Venezuela.



Después del impulso en las dos últimas décadas, vemos que Venezuela enfrenta una guerra económica y un bloqueo, ataques contra la Revolución cubana, el golpe de Estado en Brasil y la derrota en Argentina, entre otras dificultades, precisó.



Sin embargo –comentó- el reciente triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México y el buen resultado electoral en Colombia de Gustavo Petro, abren perspectivas enormes.



“Esto nos hace pensar que estamos tal vez en víspera de un relanzamiento del ciclo progresista y de izquierda en América Latina”, subrayó.



Para Borón, el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo constituye el momento oportuno para ratificar los avances y revisar los errores.



Lo fundamental es que en este foro en La Habana realicemos un ejercicio de autocrítica que nos permita ver lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho, si logramos algo así, podríamos estar absolutamente satisfechos, insistió.



Según el intelectual argentino, particular relevancia tiene que Cuba vuelva a acoger el Foro de Sao Paulo -fue sede antes en las ediciones de 1993 y 2001- porque la isla es un escenario emblemático para la causa de la revolución en América Latina.



Por tanto, estoy muy feliz de regresar a La Habana, me parece muy importante que el foro tenga lugar en esta ciudad, concluyó.



La juventud es protagonista de las batallas de la izquierda



Jóvenes asistentes al XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo intercambiaron este domingo con miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) en el Palacio de Convenciones de La Habana.



El evento reúne, desde hoy y hasta el próximo 17 de julio, a partidos políticos y movimientos progresistas o de izquierda de la región, bajo la premisa de que la unidad es necesaria para enfrentar la arremetida de la derecha y mantener vivas las alternativas al neoliberalismo.



Susely Morfa, primera secretaria de la UJC, llamó a que los jóvenes de toda la región a que se sigan uniendo y sus voces sean multiplicadas.



“Tenemos la misión de darle continuidad a las causas progresistas a nivel internacional y hacer fuerte la unidad”, añadió.



Por su parte, Ronald Hidalgo Rivera, segundo secretario de la UJC, señaló que el imperialismo sigue poniendo sus ojos en los jóvenes a través de medios como el golpe suave y la guerra no convencional.



De ahí, dijo, que una de las misiones de la UJC sea “combatir las manifestaciones subversivas y actitudes enajenadas que se dirigen hacia los jóvenes para destruir a la Revolución”.

