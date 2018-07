Lula rechaza amenaza de intervención militar contra Venezuela

El ex-presidentre de Brasil, Lula Da Silva Credito: Web

16 julio 2018 - El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, rechazó las amenazas de intervención militar realizadas por el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump contra Venezuela.



“Repudiamos las sanciones aplicadas contra Venezuela y las amenazas de intervención armada hechas por el presidente de Estados Unidos, que lamentablemente la derecha en el continente no condena”, manifestó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), en una misiva que envío al XXIV Foro de Sao Paulo, que se desarrolla en La Habana, Cuba.



En la misiva el líder suramericano, indicó que la derecha en el continente en la práctica apoya “al intentar excluir a Venezuela de los foros a los que tiene derecho a participar como la OEA o Mercosur”.



En el texto, Lula también condenó una vez más el “bloqueo criminal” que mantiene desde hace 56 años Estados Unidos contra Cuba, además rechazó la manera como el imperialismo trata a Puerto Rico y otras islas en el Caribe.



Agradecido con la solidaridad



El expresidente agradeció a los participantes del Foro de Sao Paulo la solidaridaridad que le han brindado, ante la persecución judicial de la que es víctima.



“Agradezco el apoyo y solidaridad que ustedes han dado a mi persona, a mi partido PT y a otros compañeros perseguidos por la derecha en Brasil”, manifestó en la misiva.



Además Lula, quien se encuentra encarcelado en una prisión de Curitibia desde el pasado 7 de abril agregó que la derecha no sabe convivir con la democracia y, con el apoyo de los medios y del poder judicial, “quiere impedirnos de regresar al gobierno o recuperar la dignidad, la libertad y los derechos del pueblo brasileño”.



Agregó: “Quieren impedirme disputar las elecciones este año, pero jamás me callarán ni me impedirán luchar por los derechos del pueblo brasileño, latinoamericano y caribeño”.



Sobre, el Foro de Sao Paulo, un espacio de concertación política para la izquierda de América Latina y el Caribe que ayudó a fundar junto al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a comienzos de los años 90, Lula indicó que no preveían que la instancia “fuera a crecer como creció y que consiguiera mantenerse como el más importante a mantenerse como el más importante, amplio y duradero foro de debates con relación a la izquierda latinoamericana y caribeña a lo largo de estos 28 años”.



Unidad de la izquierda



En la misiva, que fue publicada por Cubadebate, Lula manifestó que las dificultades que enfrenta la izquierda en la región, “hoy más que nunca requieren la presencia, las posiciones y acciones del Foro de Sao Paulo”.



El candidato favorito para ganar los comicios presidenciales en octubre de este año, destacó que ahora más que nunca es necesaria la unidad de la izquierdad.



“La defensa de la integración latinoamericana, no solo como una herencia de las ideas progresistas de varias épocas, es más necesaria que nunca como un factor desarrollo y de enfrentamiento a la crisis económica. Tenemos que resistir a los ataques contra los derechos sociales y laborales que ocurren en varios de nuestros países”, expresó.



Para acto seguido señalar que “Nuestros partidos tienen que defender una política exterior con puntos comunes que privilegien nuestra soberanía nacional y regional, la reducción de los conflictos y una visión humanista sobre el tema de los migrantes y refugiados”.



Enfatizó que las élites buscan reducir y someter es el Estado democrático y de derecho.



Ante esto, señaló que “Nuestro respuesta debe ser el fortalecimiento y perfeccionamiento de la democracia, para que la justicia, la libertad y la igualdad pueden prosperar plenamente”.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN)