Venezuela repudia en ONU declaración injerencista de aliados a EEUU

07-07-18.-En el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDH), Venezuela repudió este viernes la declaración que países miembros de la organización emitieron el jueves a favor de acciones injerencistas contra el país.

“En la declaración este grupo, junto a algunas naciones europeas, se hacen eco del pseudo informe elaborado por el saliente Alto Comisionado de DDHH, para exacerbar el intervencionismo contra Venezuela”, reseñó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MPPRE) en una nota de prensa.



Sobre este documento, el embajador permanente de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, denunció que los referidos países repiten las consignas del gobierno de Estados Unidos (EEUU), nación que abandonó el CDH, y evidencia que este país norteamericano tiene aliados encargados de representarlo en su agresión contra Venezuela.



“Deploramos que en este Consejo se pretenda dar cabida a pseudo informes ilegales, unilaterales y sin mandato contra países del Sur, con la finalidad de sentar un grave precedente en este foro”, dijo Valero citado por el ministerio en el mencionado boletín.



Explicó que el informe contra Venezuela no fue mandatado por ningún órgano intergubernamental competente de la ONU, mucho menos por el Consejo de DDHH, razón por la cual Venezuela lo rechaza y lo desconoce, tanto en su forma como en su contenido.



El embajador recordó que el país sufre una coyuntura económica principalmente por la acción injerencista de EEUU a través de medidas coercitivas unilaterales y la inducción de una guerra económica que impacta en la calidad de vida de los venezolanos.



“Las sanciones estadounidenses prohíben que Venezuela pueda acceder a la compra de medicamentos, alimentos y a bienes de capital producidos en otros países, constituyendo graves violaciones a los derechos humanos”, advirtió.



Por ello, deploró el silencio cómplice de los países que han suscrito la señalada declaración, ante las medidas ilegales de EEUU contra Venezuela.



También, condenó la doble moral de algunos Gobiernos que respaldaron la declaración y en en sus países existen denuncia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “Estos no tienen autoridad moral para juzgar a nadie en materia de estos derechos”, comentó.



Valero ratificó el carácter soberano de Venezuela, así como su disposición de cooperar con organismos y los diferentes mecanismos de la ONU, bajo el respeto y los principios de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.



“A pesar de las agresiones y amenazas en contra de Venezuela, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro seguirá enarbolando su diplomacia de paz y fomentando la cooperación y la solidaridad internacional”, expresó y recalcó que en el país están vigentes los derechos humanos y las libertades fundamentales.

