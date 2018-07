Rusia considera inadmisible uso de la fuerza contra Venezuela

Alexander Schetinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso.

5 julio 2018 - Rusia considera inadmisible el uso de la fuerza para resolver la coyuntura económica y política de Venezuela, indicó el director del departamento latinoamericano del Ministerio ruso de Exteriores, Alexandr Schetinin.



“Lo consideramos absolutamente inadmisible, en primer lugar, porque nos oponemos por convicción a la política de sanciones, limitaciones y restricciones respecto a un país soberano”, expresó al referirse a las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invadir militarmente a Venezuela.



“El uso de la fuerza no resolverá el problema en Venezuela, sino agudizará aún más la crisis que vive el país”, indicó Schetinin en declaraciones a Sputnik.



El diplomático ruso destacó que Venezuela se encuentra en una importante fase de desarrollo, y señaló que la reelección del presidente Nicolás Maduro, abre la posibilidad de emprender un programa de desarrollo económico y social que requiere de que todas las fuerzas políticas venezolanas lleguen a un acuerdo.



“Estamos profundamente convencidos de que la tarea de comunidad internacional consiste en ayudar a los venezolanos interesados en el desarrollo constructivo y dinámico del país, sentarse a la mesa de negociaciones en el marco del diálogo nacional al que llama el Gobierno”, dijo Schetinin.



Defensa de la soberanía



Los planes intervencionistas de Donald Trump, fueron confirmados por un alto funcionario del gobierno de esa nación a la agencia estadounidense Associated Press (AP).



De acuerdo con esas declaraciones, Trump expuso sus pretensiones en reuniones sostenidas el pasado 10 de agosto con Rex Tillerson -ex secretario de Estado- y el ex consejero de Seguridad Nacional, H. R. McMaster.



Ambos, sin embargo, le explicaron que un ataque militar contra Venezuela traerían consecuencias negativas para Washington en la región.



Frente a estas revelaciones, el presidente Maduro señaló que una intervención militar jamás resolverá la situación interna del país.



“Todavía en la campaña mediática y en la guerra psicológica diaria hay gente que repite y hay gente que cree que es mentira que el imperio estadounidense agrede, amenaza y bloquea a Venezuela”, dijo el jefe de Estado en un acto de ascensos militares celebrado este miércoles en el Panteón Nacional, en Caracas.



Allí, indicó que el país” debe seguir defendiendo su derecho a atender sus propios problemas con sus propias soluciones. No será jamas una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de Venezuela”.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, ratificó la decisión indeclinable de Venezuela de seguir en “pie de lucha”, al indicar que, de continuar la promoción de planes intervencionistas, la nación se convertirá en la “pesadilla del imperio”.



Desde el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, afirmó que los venezolanos no admitirán ningún tipo de intervención, dado que su talante patriota y soberano, heredado de los líderes de la Independencia, no permitirá la instauración del modelo imperial en el territorio.



“Entiendan que, el día que intenten algo en contra de Venezuela, seremos como nuestros hermanos indígenas cuando se defendían del imperialismo español, cuando eran masacrados ninguno de ellos se rindió y así seremos nosotros”, dijo.

